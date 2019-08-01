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Недвижимость

В Барнауле зафиксирован бешеный спрос на долевки

В первом полугодии 2019 года на рынке новостроек Алтайского края количество сделок увеличилось на 28%. Об этом сообщает управление Росреестра по региону.

Дом под шпилем.
Дом под шпилем.
Михаил Хаустов

За полгода на «первичке» заключили 5776 договоров долевого участия в строительстве. В прошлом году за аналогичный период было только 4511 ДДУ. Более 90% пришлось на Барнаул, так как только в краевой столице массово строят многоэтажные жилые дома.

В Барнауле на два года задерживают ввод многоэтажки. Дольщики готовы к митингам
Недвижимость

Эксперты связывают рост количества сделок с законодательными изменениями. В первом полугодии застройщикам нужно было продать не менее 10% долевок в своих домах, чтобы получить право работать по старым правилам — с привлечением средств дольщиков. Предприниматели неофициально подтверждают, что в некоторых случаях организовывали покупки за свой счет.

Также Росреестр добавляет, что в первом полугодии рынок недвижимости в Алтайском крае в целом продемонстрировал рост. Общее количество поступивших заявлений на регистрацию прав, а также постановку объектов недвижимости на кадастровый учет, возросло на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 316909 с 266897).

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