В Барнауле градсовет рекомендовал к реализации проект церкви для баптистов

Молельный дом для христиан-баптистов планируется построить в Барнауле на ул. Энтузиастов, 71, это следует из опубликованного протокола заседания градостроительного совета Барнаула .

Комитет по строительству и архитектуре Барнаула.

Молельный дом для баптистов в Барнауле. Проект.

Общая площадь молельного дома — 310 кв. метров, в нем будет два этажа, рядом разместят парковки, а территорию вокруг озеленят и благоустроят, сообщил губернаторский телеканал «Катунь 24».

Заказчик строительства — местная религиозная организация «Церковь Евангельских Христиан-Баптистов «Единство» (пресвитер — Виктор Тарасенко).

Проект молельного дома разработала «Мастерская Золотова», 26 августа его утвердили на градостроительном совете и рекомендовали к реализации, сообщает комитет по строительству и архитектуре Барнаула.

Сейчас в этом микрорайоне строят жилые многоэтажные дома. Рядом с религиозным объектом будут торговый центр, спортклуб и автосервис.

По данным ДубльГИС, в Барнауле уже есть один дом молитвы баптистов. Расположен он на ул. Энтузиастов, 8.

Ранее Atapress.ru сообщал, что на этом же заседании градсовета утвердили концепцию строительства необычного высотного дома на проспекте Красноармейском, 61 б.