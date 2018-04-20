В Барнауле рядом с "Ашаном" хотят построить ледовый дворец за 4,5 млрд рублей

Что предлагает предприниматель

Ледовый дворец хотят возвести на участке в 8 га на Власихинской, 65 — между ТЦ "Волна" и "Лентой". Одновременно он сможет вместить до 7 тысяч человек. Для сравнения: вместимость Дворца спорта и зрелищ на пр. Социалистическом — около 6 тыс. человек.

В основном здании запланирована ледовая арена с трибунами, которую также можно будет использовать для проведения выставок и концертов. Также в нем хотят устроить бассейны для детей и взрослых с ваннами 6 на 10 метров и 25 на 11 метров соответственно. Рядом — тренажерные залы и СПА.

На территории участка со стороны бора хотят обустроить открытые спортивные площадки и бассейны. А также гостиницу на 300 мест для спортсменов и кафе на 50 мест.

Проектировщики предлагают изогнутый волной фасад отделанный перфорированными панелями.

Каковы перспективы проекта

Члены градостроительного совета сразу же указали автору проекта: участок, на котором он планирует ледовый дворец, не оформлен в собственность. Минэкономразвития края только готовит его к аукциону. Ранее altapress.ru писал, что участок отсудили у соседней "Ленты" и хотят застроить жильем.

Зимирев пояснил, что рассчитывает получить территорию бесплатно и без процедуры торгов.

Егор Зимирев,

предприниматель, владелец компании "Алтай-Агро":

— В свое время в рамках развития социальнозначимых проектов мы подали в Минэкономразвития заявку на разработку бизнес-плана для реализации этой идеи. Предполагалось, что земельный участок под такой объект предоставят без торгов. Ориентировочная стоимость проекта — более 4,5 млрд рублей частных инвестиций без привлечение бюджетных средств.

Члены градосовета пожелали удачи предпринимателю: в том числе в решении вопроса с земельным участком. Сам проект они рекомендовали доработать: увеличить число парковочных мест и подумать, как дворец одновременно будут покидать 7 тысяч человек. Градосовет не стал оценивать внутреннюю планировку здания и его архитектуру, так как проект находится на ранней стадии разработки.

Кто такой Зимирев

По данным сайтов раскрытия информации Егор Зимирев возглавляет две компании: "Алтайагро" и "Алтайагро 369". Первая зарегистрирована в Змеиногорске, вторая в Барнауле. Компании занимаются 70 направлениями деятельности: от выращивания бычков до строительства.

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