В Барнауле между "Лентой" и "Ашаном" построят жилой дом

Власихинская, 65а — это участок площадью почти 8 га, расположенный между ТРЦ "Волна" и "Лентой". По документам, сейчас здесь можно возвести объекты общественно-делового назначения. Например, торговый центр.

Чтобы строить жилье, участку нужно присвоить вид разрешенного использования "многоквартирные дома (9 и более надземных этажей)". Для этого должны пройти публичные слушания, где горожане могут одобрить планы или нет.

Участок на Власихинской, 65 "Лента" купила у минимущества в 2013 году. Ритейлер размежевал территорию на три участка. На одной построил торговый центр. Другой — 0,19 га — продал "Жилищной инициативе". Третий — на Власихинской, 65а — пустует.

Суд признал сделку ничтожной и предписал "Ленте" отдать свободный участок, а минимуществу — вернуть 28,8 млн рублей, полученных за него.

"Лента" пыталась отстоять свои права на участок в Барнауле и дошла до верховного суда РФ. Последний оставил решения судов предыдущих инстанций без изменения.

Участок вокруг Власихинской, 65а — одна из основных строительных площадок города. Здесь строится квартал "Дружный 2", который находится ближе к улице Попова. Также почти сформирован жилой массив с четной стороны Власихинской. Частично застроенным остается участок между улицами Шумакова и Попова. Здесь должны возвести поликлинику и станцию скорой помощи.

Как участвовать в публичных слушаниях

Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители города Барнаула не моложе 18 лет. Регистрация участников состоится 16 апреля с 09:00 до 09:45 на ул. Чкалова, 64, кабинет 214 (актовый зал), 2 этаж. Необходим паспорт.