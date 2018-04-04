Недвижимость

В Барнауле между "Лентой" и "Ашаном" построят жилой дом

Сегодня, 13:24.
Недвижимость

Минимущество Алтайского края отсудило у "Ленты" участок на Власихинской, 65а и собирается отдать его под строительство жилья. 16 апреля в Барнауле пройдут публичные слушания, на которых должны согласовать эти планы, говорится на официальном сайте города.

"Лента".
"Лента". Фото : Михаил Хаустов.

Власихинская, 65а — это участок площадью почти 8 га, расположенный между ТРЦ "Волна" и "Лентой".  По документам, сейчас здесь можно возвести объекты общественно-делового назначения. Например, торговый центр.

Чтобы строить жилье, участку нужно присвоить вид разрешенного использования "многоквартирные дома (9 и более надземных этажей)". Для этого должны пройти публичные слушания, где горожане могут одобрить планы или нет.

Участок на Власихинской, 65 "Лента" купила у минимущества в 2013 году. Ритейлер размежевал территорию на три участка. На одной построил торговый центр. Другой — 0,19 га — продал "Жилищной инициативе". Третий — на  Власихинской, 65а — пустует.

Суд признал сделку ничтожной и предписал "Ленте" отдать свободный участок, а минимуществу — вернуть 28,8 млн рублей, полученных за него.

"Лента" пыталась отстоять свои права на участок в Барнауле и дошла до верховного суда РФ. Последний оставил решения судов предыдущих инстанций без изменения.

Участок вокруг Власихинской, 65а — одна из основных строительных площадок города. Здесь строится квартал "Дружный 2", который находится ближе к улице Попова. Также почти сформирован жилой массив с четной стороны Власихинской. Частично застроенным остается участок между улицами Шумакова и Попова. Здесь должны возвести поликлинику и станцию скорой помощи.

Как участвовать в публичных слушаниях

Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители города Барнаула не моложе 18 лет. Регистрация участников состоится 16 апреля с 09:00 до 09:45 на ул. Чкалова, 64, кабинет 214 (актовый зал), 2 этаж. Необходим паспорт.

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