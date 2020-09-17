В Барнауле хотят продать один из старейших «офисников»

Кредиторы барнаульской компании «Алтайстрой» договорились, по какой цене будут продавать здание на пр. Комсомольском, 120. Здание это офисное и в каком-то смысле историческое: его приватизировали одним из первых, и в 1990-х годах оно оказалось в центре громкого политического скандала.

В сердце новой экономики

Пятиэтажное здание, построенное в 1970 году, в 1990-х оказалось, можно сказать, у самых истоков новой экономики Алтая. Буквально в двух шагах от него, на ул. Советской, 3, открылся первый магазинчик ныне крупнейшей в Сибири торговой сети «Мария-Ра».

Да и само здание «Алтайстроя» стало одним из первых «офисников» Барнаула, предоставлявших площади в аренду частному бизнесу. Хотя и не только ему.

Между тем, в 1990-х годах приватизация этой пятиэтажки стала предметом многочисленных судебных споров и бурных политических дискуссий, если не скандалов.

По воспоминаниям Константина Емешина, участника политических битв 1990-х, переходу этого здания в частную собственность сильно поспособствовал влиятельный политик тех лет и оппонент президента Александр Суриков. Будущий губернатор и посол России в Беларуси.

Сергей Потапов. Аккаунт С. Потапова в Facebook.

А против приватизации здания восстал Сергей Потапов, по должности вице-губернатор и глава краевого комитета по госимуществу, а по сути — сторонник рыночных реформ и «алтайский Чубайс».

Факт Начальная цена, по которой кредиторы «Алтайстроя» договорились выставить на торги здание (вместе с участком и системой кондиционирования) — 86 млн рублей. Площадь здания — 3,7 тыс. кв. метров.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Ползучая приватизация

К 1990 году, еще до начала массовой раздачи госсобственности в частные руки, экономисты констатировали: идет ползучая, бесконтрольная приватизация. Лакомые куски нередко достаются бывшим партийным чиновникам или их приближенным.

Способов увести собственность у государства появилось несколько. Среди них — аренда с правом выкупа.

Цели декларировали благие: власти хотели как-то ограничить влияние министерств и снять бюрократические путы с экономики, упразднив часть министерств и создав на их базе полугосударственные структуры — к примеру, концерны. Им дали право управлять госимуществом, которым их директора и стали вовсю пользоваться.

В крае строительно-промышленный концерн «Алтайстрой» создали на базе представительства Минстроя СССР. В 1990 году он получил в аренду с правом выкупа здание на Комсомольском.

Ваучер. Altapress.ru

Операция реорганизация

Надо сказать, что еще несколько лет в судах спорили, что же за статус был у концерна: то ли это государственная структура, то ли общественная. Судя по документам, поначалу предполагалось: «Алтайстрой» будет организовывать строительство вместо министерства.

Однако к 1990 году заказы рухнули, дефицит стал всеобщим, концерны мало что могли сделать.

В ноябре концерн «Алтайстрой» возглавил Александр Суриков, только что покинувший пост замначальника крайисполкома (сегодня мы бы сказали — пост вице-губернатора). Через год, в августе 1991-го, его (как депутата) избрали спикером крайсовета.

Константин Емешин вспоминает: вскоре Суриков собрал малый совет (а в него входила только часть депутатов). И тот признал правопреемником концерна недавно созданное акционерное общество закрытого типа «Алтайстрой». Ему и перешли все права на здание.

А концерна в 1993 году не стало — он присоединился к своей акционерной «тезке».

Спикер парламента Александр Суриков ( крайний слева) и губернатор края Владимир Райфикешт ( второй слева). Начало 1990-х. Аккаунт В. Райфикешта в Facebook.

Страсти по «Алтайстрою»

В дальнейшем комитет по имуществу пытался изъять здание у «Алтайстроя» — дескать, аренда ему не была положена и пусть вернет, откуда взял — то есть государству.

Со своей стороны «Алтайстрой» требовал от комитета разрешить выкупить здание на условиях, описанных в договоре аренды с правом выкупа. Оба подали иски.

Пока шли суды, краевые депутаты приняли еще одно решение в поддержку приватизации здания: «О выкупе имущества строительно-промышленного концерна «Алтайстрой» (от декабря 1994 года).

Краевые чиновники добивались изъятия три года. Дошли до Высшего арбитражного суда — причем на этом этапе к ним подключился заместитель генпрокурора Сабир Кехлеров. И все же, в конце концов, здание так и осталось за «Алтайстроем».

Кстати, Емешин говорит, что «Алтайстрой» (акционерное общество) получил здание в собственность бесплатно. Но в судебных решениях утверждается: здание было выкуплено «Алтайстроем» — правда, сумма не указана.

Май , 1992 год. Визит президента РФ Бориса Ельцина в Барнаул. Facebook В. Райфикешта

Как улеглись страсти

Пока стороны судились, политики-демократы обвиняли Александр Сурикова в лоббировании интересов близкой ему организации. Обвиняли и в том, что он занимает два кресла одновременно.

«Настораживает ситуация со стремлением председателя краевого Совета совмещать два поста — в Совете и в акционерном обществе «Алтайстрой», — писал в 1992 году политик Алексей Сарычев в «Алтайской правде».

Хуже того, Емешин уверяет, что на Сергея Потапова возбудили уголовное дело за махинации с ваучерами именно потому, что тот не хотел отдавать здание на Комсомольском. Но со временем Потапов был полностью оправдан. А все страсти вокруг приватизации здания улеглись.

Константин Емешин ( слева) и Алексей Сарычев ( справа). Facebook А. Сарычева

«Усох» до арендодателя

За 30 лет «Алтайстрой», задуманный как строительная компания, «усох» до простого арендодателя.

В 2010 году он еще раз громко заявил о себе, купив на торгах у «Росимущества» 100% акций «Издательско-полиграфического предприятия «Алтай»» за 145,6 млн рублей.

Это было неплохое приобретение — ведь у предприятия была недвижимость на улицах Короленко, Гоголя и Шевченко. Но что-то пошло не так и обе компании разорились.

«Алтайстрой» признан банкротом в начале 2020 года. А вот торги по продаже исторического «офисника» на Комсомольском, еще не объявлены.