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Недвижимость

В Барнауле может появиться необычный жилой микрорайон с конечной станцией

В районе ул. 6-й Нагорной на Горе в Барнауле может появиться жилой микрорайон с детским садом и конечной остановкой автобусов, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

"Моховая поляна".
"Моховая поляна".

Этот участок еще в 2012 году выкупил «СтройГАЗ». Для застройки фирма «Концепт» разработала масштабный проект ЖК «Моховая поляна», состоящий из 11 высоток и предприятий общественного назначения. После банкротства компании его заморозили.

Силами компании «Домстрой» два дома все же построили, остальные участки вернулись в краевую собственность и по отдельности выставляются на торги. Пять из них пока так и не выкупили, две территории достались все тому же «Домстрою», еще одну получил «Барнаулкапстрой».

Не так давно «Концепт» по заказу городской администрации внес изменения в проект планировки и межевания территории земельного участка рядом с ул. 6-й Нагорной, 11б. Согласно обновленному проекту, 16-этажные жилые дома сохраняются в первоначальном варианте. За ними появится двухэтажный детский сад на 180 мест.

Там же должна разместиться конечная остановка автобусов со стоянкой для транспорта и автосервисами. Также запроектировано два открытых паркинга.

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