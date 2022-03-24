В Барнауле на месте деревянной развалюхи появится магазин с «божественной» архитектурой

Двухэтажный магазин непродовольственных товаров появится на ул. Водникова, 1-а/1 в Затоне. Он разместится неподалеку от спорткомплекса «Первый», и будет построен на месте старого и заброшенного одноэтажного дома. Проект архитектора Владимира Золотова получил положительную оценку на втором мартовском заседании градсовета.

Справедливости ради стоит отметить, что эскиз уже прошел согласование в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Автор уже получил ряд замечаний, поэтому на заседании был во всеоружии — с презентацией исправленного варианта будущего магазина.

Например, разработчик изменил цветовое решение фасадов, заменил материал стен и внес в проект детали, обеспечивающие маломобильным группам населения полноценный доступ в здание.

Здание на ул. Водникова , 1-а/1 , часть которого будет реконструирована. Google. Карты.

Заказчиком проекта выступил предприниматель Даниил Батулин. Ему принадлежит третья часть большого и протяженного деревянного строения на ул. Водникова. Бизнесмен планирует реконструировать объект, превратив его в современный непродовольственный магазин.

Здание построят на уже существующем фундаменте. Оно будет компактнее своего заброшенного предшественника и на один этаж выше. Объект немного «утопят» вглубь участка.

Рядом с магазином появится парковка, удобная пешеходная зона, а окружающую территорию благоустроят и озеленят.

Визуализация проекта магазина на ул. Водникова , 1-а/1. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Сейчас окружающая застройка не отличается красотой архитектуры. Вокруг дома, который планируется реконструировать, стоят такие же деревянные строения, кирпичный магазин, пожарная часть, гараж и баня.

Обновленное здание появится на участке площадью 295 кв. м. При этом, площадь застройки составит всего 84 кв. м. На оставшихся «квадратах» будет оборудовано место для временного хранения. Например, пустой тары. Торговая площадь разместится на первом этаже.

Визуализация проекта магазина на ул. Водникова , 1-а/1. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

В ходе презентации Золотов отметил, что собственники смежных помещений не против будущей стройки. Все работы с общими конструктивными элементами он возьмет на себя.

Здание построят из кирпича. Фасад изначально хотели облагородить штукатуркой, но Затон отличается высокой влажностью, поэтому пришлось отказаться от идеи, оставив цветной кирпичный фасад. Его бежево-зеленая цветовая гамма была выбрана, с оглядкой на соседнее строение.

Район ул. Водникова в Затоне. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Архитектор Петр Анисифоров отметил, что здание не отличается уникальностью и спросил, доволен ли фасадами сам автор.

«Учитывая окружающую наше здание застройку, его архитектура — это почти храм для этой местности», — ответил на замечание Золотов.

«Судя по окружению, магазин только улучшит архитектуру этой части Затона, поэтому предлагаю согласовать», — поддержал архитектора депутат БГД Евгений Носенко.

Несмотря на положительную оценку, члены градсовета предложили Владимиру Золотову продумать альтернативные варианты фасадов, но в целом эскизный проект согласовали.