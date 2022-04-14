В Барнауле на месте долгостроя неподалеку от бывшего завода «Кристалл» появится архитектурный «бриллиант»

Административное здание со сложной архитектурой планируют построить в Индустриальном районе неподалеку от Малаховского кольца у «Ашана». Проект строения единодушно одобрили эксперты градостроительного совета, состоявшегося 13 апреля. Чем здание покорило опытных архитекторов — в материале altapress.ru.

Советский «налет»

Представитель новосибирской школы промышленной архитектуры, как назвал будущий объект Сергей Боженко (в прошлом главный архитектор Барнаула), будет построен на ул. Малахова, 169-б.

Сегодня здесь стоит заброшенный долгострой. Когда-то на участке должно было вырасти трехэтажное административное здание с производственно-техническими помещениями. Стройка остановилась на нулевом цикле — заливке фундамента. В этом году на нем планируют возвести двухэтажное строение с ремонтными мастерскими для техники, административными помещениями и офисами.

Кроме фундамента в виде «галочки» со скругленным углом, новому зданию досталась вся техническая документация. На ее основе специалисты компании «АльфА-ПроекТ» разработали эскиз нового объекта. Авторы работали по заказу бизнесмена Павла Давыдова.

Непростой участок

Как отметил начальник архитектурно-планировочного отдела проектной организации Вадим Ломакин, на архитектуру будущего административного здания повлияла не только форма фундамента. Участок площадью 1,4 тыс. кв. м частично находится в охранной зоне ЛЭП, поэтому любые строения, попадающие под ограничения, не могут превышать высоты в 6 м.

Визуализация проекта нового здания на ул. Малахова , 169-б. «АльфА-ПроекТ».

По той же причине по соседству с участком нет окружающей застройки как таковой. Рядом расположились только одноэтажные и разнотипные гаражи.

Новое здание со сложной архитектурой будет каркасным с заполнением из силикатного кирпича. Его фасад частично окрасят в цвет красного керамического кирпича и украсят витражным остеклением от пола. В новом здании будет подвал, где разместятся складские помещения. Первый этаж пока планируют отдать под ремонтные, бытовые и административные помещения. На втором хотят оборудовать офисы.

Главный фасад авторы проекта «развернули» в сторону ул. Малая Малахова. Здесь же разместят 8 машиномест. Парковку еще для 8 машин организуют со стороны ул. Малахова.

Только улучшит

Некоторые заседатели отметили, что внешне будущее административное здание «с его простенками и столбами» напоминает архитектуру советского периода. Это их не смутило — эксперты одобрили объемно-планировочное и цветовое решение, предложенное авторами.

Визуализация проекта нового здания на ул. Малахова , 169-б. «АльфА-ПроекТ».

«Объект явно только улучшит этого небольшой участок: закроет весь „хлам“, который сейчас там находится, и украсит окружающее пространство», — отметил барнаульский архитектор Александр Деринг.

Единственным пожеланием было изменить размер окон — заменить высокие витражи от пола на менее габаритные, добавить стандартные простенки, убрать красные детали фасада на втором этаже, а вместо них поставить простенки.

По мнению руководителя Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергея Шадрина, от таких преобразований фасада здание только выиграет.