В Барнауле на месте кинотеатра появится ЗАГС европейского уровня

О том, что здание планируют перестроить, altapress.ru писал еще в 2019 году. Теперь у проекта появились первые резиденты, сообщил Деринг.
По его словам, проект разрабатывают по запросу краевого управления юстиции.
В новом ЗАГСе будет холл-гостиная, банкетный зал, зал торжеств, комнаты невесты и жениха, кабинетов сотрудников и архив.
«После реконструкции здание будет современным и стильным, его разработала наша команда. Помещение будет иметь панорамные окна, высокие потолки более 4-х метров, соответствующие помещениям класса В, современную отделку и выделенные места на подземной парковке. Вокруг раскинется зеленый сквер и площадь маршала Жукова», — описывает детали архитектор.
Он также отметил, что подобных современных локаций для торжественных регистраций брака в Индустриальном районе пока нет, «хотя свадеб здесь проходит больше всего». При этом район — самый большой и самый молодой в Барнауле.