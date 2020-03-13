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Недвижимость

В Барнауле на месте кинотеатра появится ЗАГС европейского уровня

В Барнауле вместо бывшего кинотеатра «Искра» на ул. 50 лет СССР, 51а появится мультифункциональный центр, в котором разместится новый ЗАГС. Об этом «Вконтакте» написал архитектор Александр Деринг.

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра "Искра".
Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра "Искра".
ГК "Преимущество".

О том, что здание планируют перестроить, altapress.ru писал еще в 2019 году. Теперь у проекта появились первые резиденты, сообщил Деринг.

По его словам, проект разрабатывают по запросу краевого управления юстиции.

В новом ЗАГСе будет холл-гостиная, банкетный зал, зал торжеств, комнаты невесты и жениха, кабинетов сотрудников и архив.

«После реконструкции здание будет современным и стильным, его разработала наша команда. Помещение будет иметь панорамные окна, высокие потолки более 4-х метров, соответствующие помещениям класса В, современную отделку и выделенные места на подземной парковке. Вокруг раскинется зеленый сквер и площадь маршала Жукова», — описывает детали архитектор.

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра &quot;Искра&quot;.
Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра».
ГК «Преимущество».

Он также отметил, что подобных современных локаций для торжественных регистраций брака в Индустриальном районе пока нет, «хотя свадеб здесь проходит больше всего». При этом район — самый большой и самый молодой в Барнауле.

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