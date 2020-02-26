В Барнауле на месте лыжной базы планируют возвести высотку

На месте заброшенной лыжной базы «Мотор» на ул. Кутузова в Барнауле планируют построить многоквартирный дом, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В декабре 2019 года комитет по строительству, архитектуре и развитию города выдал разрешение на возведение там жилой высотки в 9 и более этажей с пристроенными объектами социального и общественного назначения.

Отмечается, что реализацией проекта займется индивидуальный предприниматель.

Предварительно, сдача намечена на конец 2024 года.

По данным публичной кадастровой карты, сейчас по адресу числится здание лыжной базы «Мотор» с пристроенной гостиницей, а также, сауна и гараж.

Трехэтажное заброшенное здание опечатали еще в 2017 году.