В Барнауле на Новом рынке построят дом с пурпурно-красным декором

«Селф» получил разрешение на строительство многоэтажного трехподъездного дома между площадью Октября и Новым рынком. Об этом altapress.ru рассказал руководитель компания Нодар Шония.

Застройщик планирует возводить высотку на улице Профинтерна напротив лицея № 130. Это будет 16-этажный дом с квартирами разнообразных планировок, в том числе компактными студиями от 24 кв. м. На этаже будет 6−8 квартир. На первых этажах запланированы коммерческие помещения. На верхних — два двухуровневых пентхауса (95 и 163 кв. м).

Новостройка выделяется на фоне других новых проектов Барнаула яркой архитектурой. Стены окрашены в разные оттенки пурпурного цвета. Общий тон задает пурпурно-красный, акцентирующий внимание на угловой части дома и карнизе.

Дом на ул. Профинтерна. selfstroi.ru

Территорию около Нового рынка компания «Селф» осваивает несколько лет. В начале 2000-х она занялась строительством ТРЦ «Пионер», а в 2015-м заложила шестиэтажный дом «Акварель». Этот участок застройщик получил от администрации города в качестве компенсации за вложения в строительство дома для обманутых дольщиков на улице Кутузова, 16б.

«Хотелось бы, чтобы между улицами Пионеров и Профинтерна вместо ветхих и аварийных домов появились современные и комфортабельные жилые дома», — говорил Нодар Шония в 2015 году.

Около трех лет у «Селфа» ушло на расселение ветхих домов, построенных внутри квартала. Также компании пришлось подготовить проект зон охраны памятников архитектуры — зданий, которые стоят на пр. Ленина и граничат со строительной площадкой нового дома.

В интервью altapress.ru (будет опубликовано в ближайшее время) Нодар Шония подчеркнул, что выступает против точечного строительства жилья на месте аварийных домов.

Нодар Шония,

руководитель компании «Селф»:

Если будут точечные проекты, и среди трущоб опять начнут расти одиночные дома, это плохо. Строить надо кварталами. Допустим, брать квартал на Потоке, расселить дома, сделать красивый проект для территории с инфраструктурой, включая школы. Уже пора так действовать, а не решать сиюминутные проблемы при появлении аварийного дома, занимаясь его расселением и строительством на его месте другого объекта.

Застройщик говорит о том, что если бы реальному инвестору давали инструменты, которыми пользуется само государство для расселения из аварийного жилья, получались бы отличные проекты — новые кварталы, жилые комплексы.