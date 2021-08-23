В Барнауле начали сносить аварийный барак

В Барнауле стартовал снос дома на ул. Восточная, 106, сообщили в администрации города.

Подрядчики уже демонтировали крышу и перекрытия, часть наружных и внутренних стен.

«Около 60% процентов дома уже разобрано», — рассказал начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета ЖКХ Барнаула Вячеслав Решетняк.

В мэрии напомнили, что с 2016 по 2021 годы в городе снесли 63 аварийных дома, в текущем году — семь. Организованы работы по демонтажу еще трех домов по адресам ул. Беляева, 18 и 20, а также на ул. Пушкина, 88.

Ранее altapress.ru писал, какие восемь домов еще пойдут под снос.