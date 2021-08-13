Стали известны адреса домов, которые сотрут с лица земли в Барнауле

Победителем торгов на разработку проектов сноса стала компания «Энергопроектинновации» из Башкортостана, согласившаяся выполнить работу за 280 тыс. рублей.
Подлежащие сносу дома
- Папанинцев, 179а,
- Мало-Олонская, 29,
- Главная, 2,
- Силикатная, 7,
- Привокзальная, 17,
- Анатолия, 146,
- Карла Маркса, 66,
- Кутузова, 12.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание, на котором рассмотрели вопрос переселения людей из аварийного и ветхого жилья. На данный момент краевой столице более 200 многоквартирных домов признали аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.