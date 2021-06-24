В Барнауле начали строить жилой дом прямо на проезжей части

В центре Барнаула в районе Нового рынка начали возведение здания на территории, по которой проходит проезжая часть, сообщает « Алтайский портал недвижимости ».

Новый дом расположится на улице Пионеров — периметр площадью почти 2 тыс. кв. метров уже оградили, сейчас занимаются подземным уровнем.

«На публичной кадастровой карте по участку проходит проезжая часть — пр-д Рыночный, который ранее был сквозным от ул. Профинтерна до ул. Пионеров», — отмечает издание.

После завершения строительства дороги не будет, а вместо нее появится два проезда по обе стороны дома.

Новостройку сделают из кирпича. Она состоит из одной блок-секции и четырех уровней — первый займут коммерческие помещения.

Квартиры, как отмечает издание со ссылкой на застройщика, предназначены для семей с достатком выше среднего.

Покупателей для офисов начали искать еще зимой, а старт продаж жилых помещений пока не объявили. Завершить объект планируют в июне 2022 года.

Ранее мэрия Барнаула отменила разрешение на точечное строительство дома между жилыми высотками на ул. Гущина.