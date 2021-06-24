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Недвижимость

В Барнауле начали строить жилой дом прямо на проезжей части

В центре Барнаула в районе Нового рынка начали возведение здания на территории, по которой проходит проезжая часть, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Строительство жилого дома на ул. Пионеров. Барнаул.
Строительство жилого дома на ул. Пионеров. Барнаул.
altayrealt.ru

Новый дом расположится на улице Пионеров — периметр площадью почти 2 тыс. кв. метров уже оградили, сейчас занимаются подземным уровнем.

«На публичной кадастровой карте по участку проходит проезжая часть — пр-д Рыночный, который ранее был сквозным от ул. Профинтерна до ул. Пионеров», — отмечает издание.

После завершения строительства дороги не будет, а вместо нее появится два проезда по обе стороны дома.

Новостройку сделают из кирпича. Она состоит из одной блок-секции и четырех уровней — первый займут коммерческие помещения.

Квартиры, как отмечает издание со ссылкой на застройщика, предназначены для семей с достатком выше среднего.

Покупателей для офисов начали искать еще зимой, а старт продаж жилых помещений пока не объявили. Завершить объект планируют в июне 2022 года.

Ранее мэрия Барнаула отменила разрешение на точечное строительство дома между жилыми высотками на ул. Гущина.

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