В Барнауле напротив парка "Юбилейный" возведут ЖК

ИСК "Алгоритм" начал строить жилой комплекс "Титан" за кардиоцентром на Малахова. Напротив — парк "Юбилейный", рядом — озеро. В доме будет 416 квартир различной планировки. Достроить его намерены в четвертом квартале 2021 года.
Дом построят из панелей. Он будет состоять из трех секций переменной этажности — 16-17 этажей, сказано на сайте застройщика. "Алгоритм" подчеркивает соседство с одной из основных транспортных артерий города — улицей Малахова, а также парковой зоной.
Прогулочную площадку с игровыми комплексами для детей разных возрастов устроят на внутренней территории дома.
В ЖК "Титан" предусмотрены одно— (от 26 до 41, 8 кв. м), двух— (от 38,3 до 61,3 кв. м), трех— (от 61,5 до 67,8 кв. м) и четырехкомнатные квартиры (92,2 кв. м). На территории дома будет подземный и наземный паркинги в общей сложности на 132 машиноместа, указано в проектной декларации, опубликованной в мае.
Территория вдоль Малахова за кардиоцентром стала одной из основных точек строительства нового жилья в Барнауле. Здесь уже построено несколько домов, в том числе самый высокий в городе ЖК "Аврора". Зона застройки граничит с частным сектором.
Что за компания "Алгоритм"?
"Алгоритм" — это инвестиционно-строительная компания Барнаула, созданная 2014 году. Ее первый проект — квартал "Балтийская крепость". С 2016 года компания ведет точечную застройку в различных районах города, в том числе центре. В проектных декларациях новостроек сказано, что ее учредитель Александр Тайчер. В 2017 году он стал депутатом барнаульской гордумы от партии "Единая Россия".
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