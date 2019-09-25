В Барнауле не нашлось желающих построить торговый центр-гигант

Аукцион на право аренды крупного земельного участка на Павловском тракте (в районе ТРЦ «Арена») не состоялся, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Торги не состоялись из-за отсутствия допущенных участников — не поступило ни одной заявки от желающих. Очевидно, что лот выставят снова, но по сниженной цене. Начальная цена (ежегодная арендная плата) составляла 69 107 259 рублей.

Кадастровая стоимость выставленной на аукцион земли — почти 1,9 млрд рублей.

Как уже сообщалось, территория предназначается для строительства торгово-развлекательных центров или объектов общественного питания, а также бытового обслуживания. Площадь участка составляет 242 761 кв. м, это в два раза больше, чем участки ТРЦ «Арена» и магазина «Леруа Мерлен».

Отмечается, что несколько лет назад, когда прошли слухи о возможном строительстве магазина IKEA в Барнауле, данная территория якобы входила в перечень потенциальных участков для его размещения.