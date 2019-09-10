В Барнауле продают участок под гигантский торговый центр

В Барнауле на аукцион выставили крупный земельный участок. Он расположен рядом с пересечением Павловского тракта и улицы Просторной и предназначен для строительства торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания, а также бытового обслуживания, сообщает altayrealt.ru.

Участок находится в федеральной собственности. В Барнауле 19 сентября состоится аукцион на право его аренды.

Площадь участка составляет 242 761 кв. м, что вдвое больше чем территория, на которой сейчас расположены ТРЦ «Арена» и магазин «Леруа Мерлен».

Начальная цена лота (ежегодная арендная плата) — 69,1 млн рублей, срок — 3 года и 5 месяцев.

Кадастровая стоимость выставленной на аукцион земли составляет почти 1,9 млрд рублей.

Отмечается, что несколько лет назад, когда прошли слухи о возможном строительстве магазина IKEA в Барнауле, данная территория якобы входила в перечень потенциальных участков для его размещения.