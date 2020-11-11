В Барнауле пытаются продать спортивный недострой в границах туркластера

Здание на ул. Ползунова, 55е (рядом с региональным казначейством и Барнаулкой) пытаются продать на аукционе. Там должен был появиться спортивно-оздоровительный комплекс, но строительство остановилось на 11%-ной готовности, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Торги, прошедшие накануне, закончились безрезультатно — земля и здание никого не заинтересовали.

Спорткомплекс начинал строить «Алтайэнергожилстрой» в 2016 году. Потом компания выставила его на продажу. Землю площадью 15 соток с незавершенным офисным зданием и проектом пытались реализовать за 10 млн рублей.

Инвестор так и не нашелся, а владелец не смог восстановить работы.

Теперь начальная цена лота составляет всего 3,6 млн рублей, но желающих его приобрести нет.

Недострой на ул. Ползунова , 55е. altayrealt.ru

Пока на участке стоит бетонный забор, разработан котлован, забиты сваи, выполнено устройство части фундамента.

По проекту спортивно-оздоровительный комплекс должен быть трехэтажным с общей площадью в 2 802 кв. м.

Ранее стало известно, что мэрия Барнаула решилась на изменения недавно принятого генплана города.