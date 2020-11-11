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Недвижимость

В Барнауле пытаются продать спортивный недострой в границах туркластера

Здание на ул. Ползунова, 55е (рядом с региональным казначейством и Барнаулкой) пытаются продать на аукционе. Там должен был появиться спортивно-оздоровительный комплекс, но строительство остановилось на 11%-ной готовности, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Недострой на ул. Ползунова, 55е.
Недострой на ул. Ползунова, 55е.
altayrealt.ru

Торги, прошедшие накануне, закончились безрезультатно — земля и здание никого не заинтересовали.

Спорткомплекс начинал строить «Алтайэнергожилстрой» в 2016 году. Потом компания выставила его на продажу. Землю площадью 15 соток с незавершенным офисным зданием и проектом пытались реализовать за 10 млн рублей.

Инвестор так и не нашелся, а владелец не смог восстановить работы.

Теперь начальная цена лота составляет всего 3,6 млн рублей, но желающих его приобрести нет.

Недострой на ул. Ползунова, 55е.
Недострой на ул. Ползунова, 55е.
altayrealt.ru

Пока на участке стоит бетонный забор, разработан котлован, забиты сваи, выполнено устройство части фундамента.

По проекту спортивно-оздоровительный комплекс должен быть трехэтажным с общей площадью в 2 802 кв. м.

Ранее стало известно, что мэрия Барнаула решилась на изменения недавно принятого генплана города.

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