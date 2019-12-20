В Барнауле планируют построить Дом дружбы народов

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк на предновогодней встрече с представителями институтов гражданского общества поддержал идею построить Дом дружбы народов, сообщает мэрия города.

Франк отметил, что для него одна из главных целей — благополучие жителей вне зависимости от национальности, вероисповедания, социального положения, взглядов на жизнь.

«Все, что делает городская власть, делается с опорой на активную общественность. Самые важные решения принимаются с учетом мнения барнаульцев. Сохранение мира и общественного согласия в краевой столице — во многом заслуга участников сегодняшнего мероприятия», — подчеркнул Франк.

Зампред Общественной палаты Барнаула Петр Фризен заметил, что институты гражданского общества в городе поступательно развиваются.

«Нам всем удается многое делать благодаря слаженной работе администрации города, Барнаульской городской Думы, районных администраций. Отмечу и эффективно выстроенное взаимодействие города с региональными властями», — сказал Фризен.

Мэрия Барнаула. Предновогодняя встреча с представителями институтов гражданского общества. barnaul.org.

О необходимости появления в Барнауле Дома дружбы сказал руководитель клуба башкирских культур Тимур Аюпов.

«Думаю, что озвучу мнение представителей всех национально-культурных объединений: нам нужен свой дом — Дом дружбы. В нем на постоянной основе экспонировалась бы выставка уникальных культур и редкой национальной книги», — предложил Аюпов.

В завершение встречи Франк подчеркнул, что в городе будет создан Дом дружбы народов.

«Этот вопрос мы неоднократно с вами обсуждали, считаю, этот проект необходимо реализовать», — заключил врио главы Барнаула Вячеслав Франк.