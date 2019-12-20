В Барнауле планируют построить Дом дружбы народов

Франк отметил, что для него одна из главных целей — благополучие жителей вне зависимости от национальности, вероисповедания, социального положения, взглядов на жизнь.
«Все, что делает городская власть, делается с опорой на активную общественность. Самые важные решения принимаются с учетом мнения барнаульцев. Сохранение мира и общественного согласия в краевой столице — во многом заслуга участников сегодняшнего мероприятия», — подчеркнул Франк.
Зампред Общественной палаты Барнаула Петр Фризен заметил, что институты гражданского общества в городе поступательно развиваются.
«Нам всем удается многое делать благодаря слаженной работе администрации города, Барнаульской городской Думы, районных администраций. Отмечу и эффективно выстроенное взаимодействие города с региональными властями», — сказал Фризен.
О необходимости появления в Барнауле Дома дружбы сказал руководитель клуба башкирских культур Тимур Аюпов.
«Думаю, что озвучу мнение представителей всех национально-культурных объединений: нам нужен свой дом — Дом дружбы. В нем на постоянной основе экспонировалась бы выставка уникальных культур и редкой национальной книги», — предложил Аюпов.
В завершение встречи Франк подчеркнул, что в городе будет создан Дом дружбы народов.
«Этот вопрос мы неоднократно с вами обсуждали, считаю, этот проект необходимо реализовать», — заключил врио главы Барнаула Вячеслав Франк.