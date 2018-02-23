Путин назвал патриотизм одной из черт характера русского народа

Владимир Путин считает, что одной из черт характера русского народа является патриотизм. Об этом он заявил на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.
Владимир Путин,
президент России:
— Патриотизм — в характере нашего народа. И мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, всегда сильнее любых самых тяжёлых испытаний.
Президент также сказал, что "Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость. Наши солдаты, матросы, офицеры отважно защищали страну, побеждали не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа, великой любовью к Родине".
В 2017 году Путин говорил, что в генетический и культурный код российского народа входят "верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне".
20 февраля российский актер Алексей Серебряков в интервью журналисту Юрию Дудю сказал, что "сила, наглость и хамство" являются составляющими национальной идеи России. Многие деятели культуры негативно отреагировали на высказывание артиста.
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