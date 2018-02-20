Что подарить на 23 февраля

Что подарить коллеге на 23 февраля

Для мужчины, который много времени проводит за компьютера и любит гаджеты, можно купить подлокотник для стола, коврик для мыши, подставку для телефона, оригинальную флешку, держатель телефона в автомобиль, USB-подогреватель для кружки. В общем, все то, что может сделать работу у монитора комфортнее.

Если ваш коллега много работает, находится в постоянном цейтноте и за свои "косяки" регулярно получает выговоры от начальства, то подарите ему сертификат на сеанс массажа или мяч-антистресс.

Подарок не обязательно должен быть полезным. Подберите оригинальный и забавный подарок на 23 февраля, который посмешит мужчину или будет навевать приятные воспоминания, когда он на него посмотри.

Что подарить мужу на 23 февраля

В 23 февраля лучше отказаться от обыденных гелей для душа и бритья, шампуней и дезодорантов. Вряд ли на День защитника Отечества ваш мужчина ждет именно такой подарок. Подойдите к выбору подарка на 23 февраля, исходя из предпочтений и увлечений мужчины.

Так как 23 февраля в 2018 году выпадает на пятницу, то вы можете подарить мужчине билет на концерт его любимой группы или сходить с ним на вечеринку

Сегодня открыто много барбершопов — профессиональных мужских парикмахерских. Поэтому подарите на 23 февраля сертификат на поход в такое заведение, чтобы он смог привести себя в подарок.

Многие мужчины уже задумались о том, чтобы привести свое тело в порядок к лету. Поэтому купите своему мужчине на 23 февраля абонемент в тренажерный зал или фитнес-клуб.

Если ваш мужчина любит играть в компьютерные игры, то техника для геймеров — неплохой подарок.

Для любителей шумных вечеринок и встреч с друзьями, купите на 23 февраля настольный футбол или хоккей, игровую приставку, шахматы и другие настольные игры.

Бумажник, визитница, блокнот — это все обыденные подарки для деловых мужчин. Но если вы подарите на 23 февраля ежедневник ручной работы, из натуральной кожи, то этот подарок ваш мужчина оценит.

Для любителя путешествовать и человека, который постоянно находится в пути в качестве подарка на 23 февраля подойдут снаряжения, рюкзак, палатка и другие вещи. Так вы не только порадуете мужчину, но сможете спланировать совместное путешествии.

Если все эти варианты не подходят, то организуйте на 23 февраля романтический вечер в ресторане или в домашней обстановке.

Что подарить другу на 23 февраля

Подарите на 23 февраля другу настольный игры, с помощью которых можно весело провести время компанией.

Конструктор — неплохая идея для подарка друга. Такой подарок на 23 февраля подойдет не только детям, но и взрослым людям, которые давно хотят пособирать Lego.

Лучший вариант — подарки по интересам. К примеру, геймеру понравится игровая приставка, фотографу — раритетный фотоаппарат, а меломану — современные наушники.