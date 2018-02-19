День защитника Отечества. История праздника

2 История праздника День Защитника Отечества

История происхождения Дня защитника Отечества начинается в 1918 году. Тогда красноармейцы стали одерживать первые победы над регулярными войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой. А сам праздник появился в 1922 году как "День Красной армии и Флота".

В 1996 году праздник назывался "Днем победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — Днем защитников Отечества". Однако в 2006 году название праздника сделали короче и 23 февраля официально стало Днем защитника Отечества и выходным днем.