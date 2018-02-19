День защитника Отечества. История праздника

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник появился еще в начале 20 века, и до сих пор отмечается в некоторых странах СНГ как главный мужской день.
23 февраля — день воинской славы России. В День защитника Отечества традиционно принято поздравлять мужчин и дарить им подарки, как главным защитникам Родины.
История происхождения Дня защитника Отечества начинается в 1918 году. Тогда красноармейцы стали одерживать первые победы над регулярными войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой. А сам праздник появился в 1922 году как "День Красной армии и Флота".
В 1996 году праздник назывался "Днем победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — Днем защитников Отечества". Однако в 2006 году название праздника сделали короче и 23 февраля официально стало Днем защитника Отечества и выходным днем.
В этот день принято поздравлять всех мужчин, независимо от возраста и отношения к армии. Кроме того, 23 февраля поздравляют не только мужчин, но и женщин — военных, ветеранов войн.
Три дня. Сам праздник, 23 февраля официально является выходным. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому мы отдыхаем 23 февраля и в следующие за ним два выходных дня. Кроме того, 22 февраля сокращенный рабочий день.
Кроме России, 23 февраля отмечают в Белоруссии, Таджикистане, Кыргызстане, Приднестровье. Также 23 февраля является праздничным выходным в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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