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Недвижимость

В Барнауле почти за 1 млн рублей намерены отдать берег Оби под строительство

В краевой столице объявлен конкурс на предоставление в аренду сроком на три года земельного участка на ул. Берег Оби, 12. Его площадь — 11,5 тыс. кв. м. В соответствии с правилами землепользования, здесь можно возвести большой культурно-досуговый объект. Цена вопроса — 954,8 тыс. рублей.

Ремонт Старого моста в Барнауле.
Ремонт Старого моста в Барнауле.
altay.rosavtodor.ru.

О чем речь

Земельный участок находится в федеральной собственности, поэтому торги организованы МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Аукцион был объявлен 26 июня, итоги станут известны не ранее 3 сентября. Пока на торги никто не заявился.

Участок кадастровой стоимостью в 63,6 млн рублей находится в районе ВРЗ, неподалеку от Старого моста, закрытого в данный момент на реконструкцию.

Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым цветом выделен участок на ул. Берег Оби, 12.
Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым цветом выделен участок на ул. Берег Оби, 12.
pkk.rosreestr.ru.

Помимо культурно-досугового объекта на территории в 11,5 тыс. кв. м можно построить здание для гостиничного обслуживания или размещения общепита.

Алтайское управление Росимущества оценило аренду надела почти в 11,5 млн рублей. Это начальная стоимость. При этом, шаг аукциона был обозначен в 28,6 тыс. рублей.

Что известно об участке

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Из ответа комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, известно, что согласно генплану города земельный участок относится к общественно-деловой функциональной зоне. Он находится в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Оби.

Исходя из всех ограничений, здесь можно построить объект, площадью от 5 до 10 тыс. кв. м.

При этом, согласно письму Барнаульского водоканала, водопроводные и канализационные сети в районе надела отсутствуют.

Вид на участок на ул. Берег Оби, 12 со спутника.
Вид на участок на ул. Берег Оби, 12 со спутника.
google-earth.gosur.com.

Напомним, вверх по течению Оби, напротив полуострова Побочень в данный момент активно ведется застройка берега Барнаульского ковша. Компания «Жилищная инициатива» возводит здесь ЖК «Родные берега».

Кроме того, компания «ГенПодряд» скоро начнет подготовку еще одной строительной площадки, а именно искусственного земельного участка на месте Ковша. Здесь планируют построить еще минимум три высотки.

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