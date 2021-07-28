В Барнауле почти за 1 млн рублей намерены отдать берег Оби под строительство

В краевой столице объявлен конкурс на предоставление в аренду сроком на три года земельного участка на ул. Берег Оби, 12. Его площадь — 11,5 тыс. кв. м. В соответствии с правилами землепользования, здесь можно возвести большой культурно-досуговый объект. Цена вопроса — 954,8 тыс. рублей.

О чем речь

Земельный участок находится в федеральной собственности, поэтому торги организованы МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Аукцион был объявлен 26 июня, итоги станут известны не ранее 3 сентября. Пока на торги никто не заявился.

Участок кадастровой стоимостью в 63,6 млн рублей находится в районе ВРЗ, неподалеку от Старого моста, закрытого в данный момент на реконструкцию.

Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым цветом выделен участок на ул. Берег Оби , 12. pkk.rosreestr.ru.

Помимо культурно-досугового объекта на территории в 11,5 тыс. кв. м можно построить здание для гостиничного обслуживания или размещения общепита.

Алтайское управление Росимущества оценило аренду надела почти в 11,5 млн рублей. Это начальная стоимость. При этом, шаг аукциона был обозначен в 28,6 тыс. рублей.

Что известно об участке

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Из ответа комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, известно, что согласно генплану города земельный участок относится к общественно-деловой функциональной зоне. Он находится в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Оби.

Исходя из всех ограничений, здесь можно построить объект, площадью от 5 до 10 тыс. кв. м.

При этом, согласно письму Барнаульского водоканала, водопроводные и канализационные сети в районе надела отсутствуют.

Вид на участок на ул. Берег Оби , 12 со спутника. google-earth.gosur.com.

Напомним, вверх по течению Оби, напротив полуострова Побочень в данный момент активно ведется застройка берега Барнаульского ковша. Компания «Жилищная инициатива» возводит здесь ЖК «Родные берега».

Кроме того, компания «ГенПодряд» скоро начнет подготовку еще одной строительной площадки, а именно искусственного земельного участка на месте Ковша. Здесь планируют построить еще минимум три высотки.