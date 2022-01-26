В Барнауле почти за 6 млн рублей продается коттедж с геральдическими львами на воротах и собачьим вольером

В двухэтажном доме разместились большая прихожая, три комнаты, ванная, два санузла и небольшое полуподвальное помещение, где находятся разводки для коммуникаций.
«Квадратура дома и участка оптимальна для того, чтобы устроиться с комфортом, но без излишеств. Всего ровно столько, сколько нужно, ничего лишнего нет», — отмечает автор объявления.
На ухоженном участке 3,3 сотки с плодовыми деревьями и небольшим огородом построен гараж для двух автомобилей. Он оборудован смотровой ямой и погребом. Неподалеку находится вольер для собак.
«Район с хорошей инфраструктурой: школы, детские сады, поликлиника, магазины, парк „Изумрудный“, стадион „Клевченя“», — говорится в объявлении.