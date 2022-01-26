В Барнауле почти за 6 млн рублей продается коттедж с геральдическими львами на воротах и собачьим вольером

Объявление о продаже двухэтажного дома площадью 110 кв. м выставлено на сайте « Авито ». По словам автора, площадь уютного коттеджа составляет 110 кв. м. Он построен на участке 3,3 сотки на в микрорайоне ВРЗ ул. Розы Люксембург (район ВРЗ), в 20 минутах ходьбы от пл. Октября. Стоимость недвижимости — 5,95 млн рублей.

В Барнауле на ул. Розы Люксембург почти за 6 млн рублей продается коттедж с геральдическими львами на воротах.

В двухэтажном доме разместились большая прихожая, три комнаты, ванная, два санузла и небольшое полуподвальное помещение, где находятся разводки для коммуникаций.

«Квадратура дома и участка оптимальна для того, чтобы устроиться с комфортом, но без излишеств. Всего ровно столько, сколько нужно, ничего лишнего нет», — отмечает автор объявления.

На ухоженном участке 3,3 сотки с плодовыми деревьями и небольшим огородом построен гараж для двух автомобилей. Он оборудован смотровой ямой и погребом. Неподалеку находится вольер для собак.