В Барнауле по цене хорошей «однушки» продается двухэтажный «эллинг» со спортзалом и жилой зоной

Владелец, выставивший объявление на «Авито», пояснил: строил для себя, а продает в связи с переездом. Он готов отдать новому владельцу эллинг площадью 72 кв. м, который заботливо обустроил для хранения водного транспорта и полноценного отдыха на берегу Оби.
В речном «гараже» есть летний центральный водопровод (установлена водяная станция), канализация, круглогодичное водоснабжение, два санузла, душевая и кондиционер.
Первый этаж подготовлен для небольшого катера или гидроцикла. Здесь же обустроено место для спортивных тренировок. Второй этаж — полностью жилой. На втором уровне разместились спальня с двухместной кроватью и шкафом, а также кухня-гостиная с раскладным диваном, телевизором, кухонным гарнитуром и необходимой бытовой техникой.
«Все новое: не спали, не ели, не пили. Акустика, с усилителем Bluetooth. Делал для себя», — отмечает автор объявления.
Недвижимость на берегу Оби продают недешево — за 1,75 млн рублей. За те же деньги можно купить неподалеку от центра города.
Ранее altapress.ru писал о продаже двухэтажного гаража-квартиры с кухней, душем и балконом. Он находится на территории того же ВМК «Нептун», что и эллинг. Его стоимость — 890 тыс. рублей.
Справка
Эллинг — помещение на берегу водного объекта для хранения судов и оборудованием для их подъема и спуска на воду. Он представляет собой строение в несколько этажей. На первом размещается «гараж», где хранится лодка или яхта, здесь же производится ремонт и обслуживание. На верхних — располагаются жилые помещения.