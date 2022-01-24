В Барнауле по цене хорошей «однушки» продается двухэтажный «эллинг» со спортзалом и жилой зоной

Двухэтажный «гараж» для водного транспорта с полноценной жилой зоной находится на на ул. Дамба берега Оби, 15 (район речного вокзала). Это территория водно-моторного клуба «Нептун», где есть своя охрана и бесплатная парковка.

Владелец, выставивший объявление на «Авито», пояснил: строил для себя, а продает в связи с переездом. Он готов отдать новому владельцу эллинг площадью 72 кв. м, который заботливо обустроил для хранения водного транспорта и полноценного отдыха на берегу Оби.

В речном «гараже» есть летний центральный водопровод (установлена водяная станция), канализация, круглогодичное водоснабжение, два санузла, душевая и кондиционер.

Первый этаж подготовлен для небольшого катера или гидроцикла. Здесь же обустроено место для спортивных тренировок. Второй этаж — полностью жилой. На втором уровне разместились спальня с двухместной кроватью и шкафом, а также кухня-гостиная с раскладным диваном, телевизором, кухонным гарнитуром и необходимой бытовой техникой.

«Все новое: не спали, не ели, не пили. Акустика, с усилителем Bluetooth. Делал для себя», — отмечает автор объявления.

Недвижимость на берегу Оби продают недешево — за 1,75 млн рублей. За те же деньги можно купить неподалеку от центра города.

В Барнауле продается гараж-«эллинг» с жилой зоной. «Авито».

Ранее altapress.ru писал о продаже двухэтажного гаража-квартиры с кухней, душем и балконом. Он находится на территории того же ВМК «Нептун», что и эллинг. Его стоимость — 890 тыс. рублей.