В центре Барнаула за 2,3 млн рублей продается «однушка» с популярным гриль-баром внутри

Квартира находится в доме 1951 года постройки на ул. Союза Республик, 38. В ней сделан дизайнерский ремонт, адаптированный под гриль-бар «Сочный Билл».
Это популярное среди горожан место, где готовят шаурму, сендвичи, хот-доги и т.д. В заведение ведет отдельный вход с вывеской. По словам автора объявления на «Циан», арендаторы платят исправно.
В то же время, владелец недвижимости не исключает использование квартиры по прямому назначению — для проживания.
Он уточняет, что в районе хорошо развита инфраструктура. В шаговой доступности — детские сады, школы, вузы, торговые центры и салоны красоты.
Неподалеку разместилась остановка общественного транспорта, отсюда можно уехать практически в любую часть города.