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Недвижимость

В центре Барнаула за 2,3 млн рублей продается «однушка» с популярным гриль-баром внутри

В краевой столице выставили на продажу небольшую «однушку» с готовым бизнесом. Недвижимость площадью 15,8 кв. м можно использовать в качестве жилья, либо источника заработка. Цена предложения составляет 2,3 млн рублей, или 145,6 тыс. рублей за кв. м.

В центре Барнаула за 2,3 млн рублей продают квартиру с гриль-баром "Сочный Билл".
В центре Барнаула за 2,3 млн рублей продают квартиру с гриль-баром "Сочный Билл".
"Циан".

Квартира находится в доме 1951 года постройки на ул. Союза Республик, 38. В ней сделан дизайнерский ремонт, адаптированный под гриль-бар «Сочный Билл».

Это популярное среди горожан место, где готовят шаурму, сендвичи, хот-доги и т.д. В заведение ведет отдельный вход с вывеской. По словам автора объявления на «Циан», арендаторы платят исправно.

В то же время, владелец недвижимости не исключает использование квартиры по прямому назначению — для проживания.

Он уточняет, что в районе хорошо развита инфраструктура. В шаговой доступности — детские сады, школы, вузы, торговые центры и салоны красоты.

Неподалеку разместилась остановка общественного транспорта, отсюда можно уехать практически в любую часть города.

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