В бывшем долгострое Барнаула за 2,6 млн рублей продается квартира-студия для творчества

Однокомнатная студия площадью 25 кв. м находится в ЖК «ул. Песчаная», построенном на ул. Песчаная, 190. В ней выполнена черновая отделка и проведены все необходимые инженерные коммуникации. Стоимость недвижимости составляет 104 тыс. рублей за «жилой квадрат».

Одноподъездный дом на ул. Песчаная построен из монолитного железобетона с заполнением сибитом и кирпичом. Стены оштукатурены под «мокрый фасад».

Возведением ЖК занимается строительная компания «Союз-Строй». Работы велись по новой схеме с использованием эскроу-счетов, открытых в Газпромбанке. На возведение дома застройщик потратил порядка 125 млн рублей.

Планировалось, что в 10-этажке будет 82 квартиры площадью от 25 до 100 кв. м. Срок сдачи наметили на последний квартал прошлого года.

В квартире, выставленной на продажу на «Циан», выполнена черновая отделка, что открывает перед новым владельцем широкое поле для творчества. В студию заведены электричество, водоснабжение (уже установлены счетчики воды) и отопление. Сюда ведет входная металлическая дверь. Лоджия с остеклением. Судя по фотографиям, двор уже оборудован детской площадкой.

В Барнауле на ул. Песчаная , 190 за 2,6 млн рублей продается однокомнатная студия. «Циан».

В 2021 году Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края отнесла объект на ул. Песчаная, 190 к долгостроям. Однако в реестре проблемных объектов дом уже не значится. Наоборот, ДОМ. РФ внес его в список строящихся ЖК.

На сегодняшний день на интернет-площадках по продаже недвижимости выставлено не менее 19 квартир в жилом комплексе «ул. Песчаная». Это одно-, двух- и трехкомнатное жилье.