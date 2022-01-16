В Барнауле за 6,8 млн рублей продается неприметный коттедж с изысканными интерьерами

Объявление о продаже одноэтажного дома на ул. Березовая Роща в поселке Плодопитомник появилось на днях на сайте « Авито ». Внешне объект ничем не привлекает внимание, однако интерьер его комнат отсылает к современным загородным домам Европы.

В барнаульском поселке Плодопитомник продается коттедж за 6,8 млн рублей с европейским интерьером.

Площадь коттеджа, построенного из кирпича, составляет 116 кв. м. Размер земельного надела под ним — 5,9 соток. Цена предложения — 6,8 млн рублей, или 58,6 тыс. рублей за кв. м. По словам автора объявления, дом построен на угловом участке, в окружении зелени.

«Тихая асфальтированная улица», — сказано в тексте объявления на «Авито».

В доме выполнен дизайнерский ремонт. Интерьеры комнат отличаются европейским подходом к формированию пространства. Для оформления использовались сочетания сдержанных белых и бежевых тонов. Они «разбавлены» яркими зелеными, розовыми и «древесным» оттенками.

В барнаульском поселке Плодопитомник продается коттедж за 6,8 млн рублей с европейским интерьером. «Авито».

Все это насыщает пространство свежестью и весенней атмосферой. Даже примета прошлого века — фотообои с цветочным принтом на стене в кухонной зоне — не портят эффект.

Владельцы продают коттедж вместе с мебелью и современной бытовой техникой.

Участок благоустроен. На нем высажены яблони, груши, туи, цветы, газон. На территории выложены дорожки.

Помимо этого на участке построены беседка, хозяйственный блок, сухой погреб, теплица и гараж.