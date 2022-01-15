Стильная кухня и баснословный ценник: во сколько обойдется самая дорогая «евро-трешка» в Барнауле

В краевой столице накануне выставили на продажу трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Две эпохи» на пр. Комсомольский, 122-в к. 1. Он расположен в тихом и уединенном месте горда, неподалеку от парка «Изумрудный». В ЖК есть своя котельная и спортивная площадка.

В Барнауле на пр. Комсомольский, 122-в к. 1 выставили самую дорогую "евро-трешку".

Как отмечается в тексте объявления на «Циан», квартира полностью готова к переезду новых жильцов. Она частично меблирована — в кухне-гостиной установлен современный кухонный гарнитур с фартуком в этническом стиле, а в спальне уже стоит кровать. В комнатах сделан дизайнерский ремонт в теплых кремовых тонах.

Благодаря собственной газовой котельной в доме всегда есть горячая вода, не зависимо от сезонных отключений.

Территория закрытая. В ее границах построены детская и спортивная площадки. Инфраструктура хорошо развита — в шаговой доступности школы, детские сады, магазины и один из самых благоустроенных парков города — «Изумрудный».

В Барнауле на пр. Комсомольский , 122-в к. 1 выставили самую дорогую «евро-трешку». «Циан».

На сайте «Циан» сказано, что стоимость квартиры — 98 млн рублей. Площадь «евро-трешки» равняется 55,6 кв. м, соответственно цена «жилого квадрата» составляет 1,8 млн рублей.

По словам представитель владельца, квартира все же не настолько дорогая. На сайте из-за опечатки появился лишний ноль. На самом деле недвижимость оценили в 9,8 млн рублей.