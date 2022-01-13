В Рубцовске за 6 млн рублей продается карликовая «панелька» с деревенской верандой и подземным паркингом

Объявление о продаже необычного коттеджа, внешне напоминающего маленький панельный дом, размещено на сайте « Циан ». Площадь объекта составляет 200 кв. м, размер участка под ним — 10 соток. По словам автора объявления, владельцы решили продать недвижимость в связи с переездом.

В Рубцовске за 6 млн рублей продается коттедж, похожий на панельную многоэтажку.

Частный дом из панелей построен в 1995 году в экологически чистом районе Рубцовска на ул. Лучистая, 8. Под двухэтажным строением оборудован гараж для двух автомобилей. Внешне он очень напоминает уменьшенную копию панельной многоэтажки. Своеобразный диссонанс в архитектуру вносит крыльцо и веранда, характерные для сельских домов.

Жилая площадь строения составляет 200 кв. м. По словам автора объявления, дополнительные 100 «квадратов» добавляют подвал и чердак.

Помимо гаража в коттедже находятся летняя кухня с погребом. Территория благоустроена. На участке построены баня и сарай. Судя по фотографиям, здесь нашлось место для зеленых насаждений и детской песочницы.

«Отличный вариант добавить в жизнь стабильности и комфорта», — сказано в объявлении.

В Рубцовске за 6 млн рублей продается коттедж , похожий на панельную многоэтажку. «Циан».

Район, в котором находится дом, довольно тихий и уединенный. В шаговой доступности расположились остановка общественного транспорта, магазины и детский сад.

Об актуальности предложения судить сложно. С владельцами дома корреспондентам altapress.ru так и не удалось связаться. Коттедж интересен сам по себе — с точки зрения нестандартности архитектурного решения для объекта индивидуального жилого строительства.