13 января -16°C
﻿
Недвижимость

В Рубцовске за 6 млн рублей продается карликовая «панелька» с деревенской верандой и подземным паркингом

Объявление о продаже необычного коттеджа, внешне напоминающего маленький панельный дом, размещено на сайте «Циан». Площадь объекта составляет 200 кв. м, размер участка под ним — 10 соток. По словам автора объявления, владельцы решили продать недвижимость в связи с переездом.

В Рубцовске за 6 млн рублей продается коттедж, похожий на панельную многоэтажку.
В Рубцовске за 6 млн рублей продается коттедж, похожий на панельную многоэтажку.
"Циан".

Частный дом из панелей построен в 1995 году в экологически чистом районе Рубцовска на ул. Лучистая, 8. Под двухэтажным строением оборудован гараж для двух автомобилей. Внешне он очень напоминает уменьшенную копию панельной многоэтажки. Своеобразный диссонанс в архитектуру вносит крыльцо и веранда, характерные для сельских домов.

Жилая площадь строения составляет 200 кв. м. По словам автора объявления, дополнительные 100 «квадратов» добавляют подвал и чердак.

Помимо гаража в коттедже находятся летняя кухня с погребом. Территория благоустроена. На участке построены баня и сарай. Судя по фотографиям, здесь нашлось место для зеленых насаждений и детской песочницы.

«Отличный вариант добавить в жизнь стабильности и комфорта», — сказано в объявлении.

В Рубцовске за 6 млн рублей продается коттедж, похожий на панельную многоэтажку.
В Рубцовске за 6 млн рублей продается коттедж, похожий на панельную многоэтажку.
«Циан».

Район, в котором находится дом, довольно тихий и уединенный. В шаговой доступности расположились остановка общественного транспорта, магазины и детский сад.

Об актуальности предложения судить сложно. С владельцами дома корреспондентам altapress.ru так и не удалось связаться. Коттедж интересен сам по себе — с точки зрения нестандартности архитектурного решения для объекта индивидуального жилого строительства.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость