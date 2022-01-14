Солевая комната и SPA-комплекс: во сколько оценили «золотой» особняк, построенный среди вековых сосен

Трехэтажный дом построен в 2008 году. Для отделки кирпичного фасада использовалась декоративная штукатурка, для цоколя — гранит.
На цокольном этаже оборудованы сауна, душевая, солевая комната, комната отдыха с бильярдом, уборная, гардеробная и т. д. На первом расположились кухня-столовая, гостиная, кабинет. На втором — комната отдыха, три спальни, ванная комната. На третьем — гостевая спальня, мини-кухня, гостиная и просторная комната с домашним кинотеатром.
Также в доме есть классический камин на дровах.
Над участком поработал ландшафтный дизайнер. Среди сосен высажены ели, декоративные деревья, разбиты цветники, уложены садовые дорожки, построена детская площадка.
Здесь же разместились зона отдыха с отдельным местом под барбекю, баня на дровах, бассейн с подсветкой, гейзером и водопадом, кухня. Все это объединено в отдельный SPA-комплекс.
Нашлось место и для гаража на два машиноместа. Как отмечает автор объявления, еще шесть автомобилей можно поставить во дворе дома.
«Отличные соседи. Поселок охраняемый. Заходи и живи», — резюмирует автор текста.