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Недвижимость

Солевая комната и SPA-комплекс: во сколько оценили «золотой» особняк, построенный среди вековых сосен

Кирпичный коттедж площадью 550 кв. м находится в элитном поселке «Серебряный бор» во 2-м Вешнем тупике. Он выполнен из кирпича и, по словам автора объявления на «Циан», создан для суровых сибирских зим. А еще на участке в 15 соток помимо дома среди вековых сосен разместились объекты, созданные для отдыха и развлечений.

В Барнауле в поселке "Серебряный бор" продается особняк с собственным SPA-комплексом.
В Барнауле в поселке "Серебряный бор" продается особняк с собственным SPA-комплексом.
"Циан".

Трехэтажный дом построен в 2008 году. Для отделки кирпичного фасада использовалась декоративная штукатурка, для цоколя — гранит.

На цокольном этаже оборудованы сауна, душевая, солевая комната, комната отдыха с бильярдом, уборная, гардеробная и т. д. На первом расположились кухня-столовая, гостиная, кабинет. На втором — комната отдыха, три спальни, ванная комната. На третьем — гостевая спальня, мини-кухня, гостиная и просторная комната с домашним кинотеатром.

Также в доме есть классический камин на дровах.

Над участком поработал ландшафтный дизайнер. Среди сосен высажены ели, декоративные деревья, разбиты цветники, уложены садовые дорожки, построена детская площадка.

В Барнауле в поселке &quot;Серебряный бор&quot; продается особняк с собственным SPA-комплексом.
В Барнауле в поселке «Серебряный бор» продается особняк с собственным SPA-комплексом.
«Циан».

Здесь же разместились зона отдыха с отдельным местом под барбекю, баня на дровах, бассейн с подсветкой, гейзером и водопадом, кухня. Все это объединено в отдельный SPA-комплекс.

Нашлось место и для гаража на два машиноместа. Как отмечает автор объявления, еще шесть автомобилей можно поставить во дворе дома.

«Отличные соседи. Поселок охраняемый. Заходи и живи», — резюмирует автор текста.

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