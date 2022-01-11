В историческом центре Барнаула продается неисторическое здание, в котором работает третейский суд

Небольшой объект со стрельчатым окном в центре фасада «зажат» между трехэтажным административным зданием и фронтоном «старого» объекта в стиле модерн с литерами «38» и «38-а» и торгово-офисным «новоделом», подражающим краснокирпичному купеческому стилю, на ул. Пушкина, 36.
Фасад здания, выставленного на продажу, классический. Он облицован темно-бежевыми плитами и не отличается наличием декоративных элементов. Перед строением оборудована парковка.
Объект трехэтажный. В 2009 году его реконструировали. В объявлении на «Авито» сказано, что все работы были узаконены.
В здании разместились 16 офисов и три санузла. По словам автора текста, коммерческие помещения сданы в долгосрочную аренду.
Сейчас их занимают: Высший арбитражный третейский суд, мастерская рукоделия «Бабушкин чердак», правовой центр «Эксперт», центр эпиляции La diva, туристическое агентство «Руссо туристо», компания «Тендер Гранд» и т. д. Здесь же размещается бесплатный туалет.
Известно, что коммерческий объект продается вместе с участком земли под ним. Недвижимость находится в собственности владельца. Ее оценили в 25 млн рублей. При этом, по данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость надела составляет 239,2 тыс. рублей.