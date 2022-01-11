В историческом центре Барнаула продается неисторическое здание, в котором работает третейский суд

Объявление о продаже коммерческого здания в центре Барнаула на днях появилось на сайте «Авито» . Площадь объекта на ул. Пушкина, 38-б — 688 кв. м. Оно построено на участке в 312 кв. м. Практически все помещения заняты арендаторы, среди которых Высший арбитражный третейский суд, мастерская «Бабушкин чердак», турагентство «Руссо туристо» и т. д.

В Барнауле на ул. Пушкина, 38-б за 25 млн рублей продается коммерческое здание.

Небольшой объект со стрельчатым окном в центре фасада «зажат» между трехэтажным административным зданием и фронтоном «старого» объекта в стиле модерн с литерами «38» и «38-а» и торгово-офисным «новоделом», подражающим краснокирпичному купеческому стилю, на ул. Пушкина, 36.

Фасад здания, выставленного на продажу, классический. Он облицован темно-бежевыми плитами и не отличается наличием декоративных элементов. Перед строением оборудована парковка.

Объект трехэтажный. В 2009 году его реконструировали. В объявлении на «Авито» сказано, что все работы были узаконены.

В здании разместились 16 офисов и три санузла. По словам автора текста, коммерческие помещения сданы в долгосрочную аренду.

Фрагмент панорамного снимка здания на ул. Пушкина , 38-б. «Яндекс. Карты».

Сейчас их занимают: Высший арбитражный третейский суд, мастерская рукоделия «Бабушкин чердак», правовой центр «Эксперт», центр эпиляции La diva, туристическое агентство «Руссо туристо», компания «Тендер Гранд» и т. д. Здесь же размещается бесплатный туалет.

Известно, что коммерческий объект продается вместе с участком земли под ним. Недвижимость находится в собственности владельца. Ее оценили в 25 млн рублей. При этом, по данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость надела составляет 239,2 тыс. рублей.