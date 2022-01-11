В Барнауле продается самая маленькая «трешка», стоимостью почти 500 тыс. рублей за «жилой квадрат»

Панельные дома жилого комплекса возводит строительная компания «Этодом». Срок сдачи второго корпуса, где будет располагаться квартира, запланирован на четвертый квартал 2022 года.
На сайте сказано, что ЖК Ozon относится к эконом-классу. Девелопер планирует построить три корпуса переменной этажности — от 16 до 17 этажей. Стоимость квартир варьирует от 3,1 млн рублей до 6,04 млн рублей.
Беспрецедентное предложение на сайте «Циан», вероятнее всего, появилось из-за опечатки. Площадь трехкомнатной квартиры, судя по выставленному в объявлении плану, составляет 100,8 «жилых квадрата».
Что касается застройщика, то «Этодом» уже сдал в Барнауле несколько жилых комплексов. Среди них: «Четыре монтажника», «Космонавты», «Аквариум», «Европейский», «Кукурузник» и т.д. Кстати, последние два входят в топ самых высоких жилых домов краевой столицы.