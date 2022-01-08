В Барнауле за 12 млн рублей продается двухуровневая квартира для увлекающихся спортом эстетов

В центре краевой столицы выставили на продажу двухуровневую квартиру в доме, который построен в 1996 в пер. Ядринцева, 82. На площади в 200 кв. м легко поместится не один тренажер, а буквально под окнами находится стадион для пробежек.

В Барнауле в пер. Ядринцева, 82 за 12 млн рублей продается двухуровневая дизайнерская "четырешка".

Интерьер квартиры выполнен в стиле баухауз. Он сформировался в начале ХХ века. Данное направление оценили те, кто считал буржуазную роскошь в интерьере пережитком прошлого.

Баухауз нашел отражение в практичности и универсальности интерьера квартиры — в прямоугольных формах пространства, использовании современных материалов и отказе от отвлекающих внимание декоративных элементов.

Для формирования обстановки жилища использовалось зонирование, в том числе за счет архитектуры света. Стены максимально однотонные. В качестве покрытия пола выступил ламинат. Потолок большинства помещений многоуровневый. Мебель эргономичная и, судя по всему, не стоит баснословных денег.

В Барнауле в пер. Ядринцева , 82 за 12 млн рублей продается двухуровневая дизайнерская «четырешка». «Авито».

На первом уровне квартиры разместились кухня-столовая, гостиная, санузел, ванная и сауна. На втором — три спальни, гардеробная, санузел с душевой кабиной. Высота потолков — более трех метров.

Окна квартиры выходят на школьный стадион. Во дворе — открытая, удобная парковка.