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Недвижимость

Купольный бассейн и места для релакса. Во сколько обойдется жемчужно-серый коттедж в экологичном районе Барнаула

В краевой столице продается двухэтажный дом площадью 94,7 кв. м. Незаметный на вид коттедж построен по индивидуальному проекту и отличается интересной «начинкой». Он оборудован комнатой с панорамным видом на город и утепленном подземным гаражом.

В Барнауле в пр. Конева, 99 продается коттедж с купольным бассейном и подземным гаражом.
В Барнауле в пр. Конева, 99 продается коттедж с купольным бассейном и подземным гаражом.
"Циан".

Коттедж находится вдали от магистральных дорог в нагорной, экологически чистой, части города, в пер. Конева, 99. Он облицован сайдингом жемчужно-серого цвета.

«Вокруг чистый воздух, отличная асфальтированная дорога, обеспечивающая комфортный подъезд к дому», — сказано в объявлении на «Циан».

В коттедже два этажа и полноценный цокольный уровень. В комнатах сделан относительно новый ремонт. Часть стен обшита «вагонкой», что придает недвижимости шарм классического сибирского загородного дома.

В Барнауле в пр. Конева, 99 продается коттедж с купольным бассейном и подземным гаражом.
В Барнауле в пр. Конева, 99 продается коттедж с купольным бассейном и подземным гаражом.
«Циан».

В дом проведены электричество, водопровод и газ. По словам автора объявления, комнаты изолированные, просторные и светлые.

«На втором этаже окна большие, открывающие прекрасную панораму на город», — говорится в тексте.

Территория коттеджа площадью более 9 соток благоустроена. На участке построены купольный бассейн, просторная баня, беседка, теплица и обустроены зоны отдыха.

Есть в коттедже и теплый гараж. Он расположился под домом.

«Все в усадьбе продумано и сделано с любовью», — отмечает автор объявления.

Все это владельцы недвижимости готовы продать за 6 млн рублей, или 63,3 тыс. рублей за «жилой квадрат».

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