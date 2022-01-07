Экологично и стильно: во сколько в Барнауле обойдется покупка лофтовой «двушки» на берегу Оби

Однокомнатная квартира находится в одном из домов жилого комплекса «Аквамарин» на ул. Приречная, 1. Ее панорамные окна выходят на Обь, а внутри царят тепло и уют дизайнерского интерьера в стиле лофт, выполненного из экологически чистых материалов.

В Барнауле на ул. Приречная, 1 продается "двушка" в стиле лофт.

По словам автора объявления на «Циан», квартира в любой момент готова принять новых владельцев. В ней есть все необходимое для жизни: дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту, мебель, аксессуары и бытовая техника. Все это останется покупателям.

«Сделана предпродажная подготовка, устранены следы естественного износа», — сказано в тексте объявления.

Немаловажным плюсом недвижимости выступает ее расположение. Дом, в котором продается элитная квартира, находится в историческом центре Барнаула, на берегу Оби.

Район насыщен необходимой инфраструктурой. Отсюда рукой подать до наиболее ключевых мест — зеленых зон для прогулок и отдыха, торговых центров, вузов и т. д.

Площадь двухкомнатной квартиры составляет 81,1 кв. м. Цена — 9,45 млн рублей, или 116,5 тыс. рублей за кв. м.