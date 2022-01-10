Минимализм формы, но не содержания: во сколько в Барнауле обойдется особняк с собственным пляжем на берегу залива

Коттедж построен на участке 12 соток неподалеку от яхт-клуба «Заречье». Его территория благоустроена — здесь есть искусственный пляж и теннисный корт. В поселок ведет асфальтированная дорога.
Дом построен в минималистическом стиле. Для его возведения использовали брус. Для фасада выбрали оттенки белого и серого цветов. В особняке сделан дизайнерский ремонт. Интерьер выполнен в современном стиле.
Витражные панорамные окна выходят на реку. К дому пристроена открытая терраса.
В двухэтажном коттедже помимо спален нашлось место для постирочной, гардеробной, комплекса с домашним кинотеатром, комнаты отдыха с сауной, хамамом и большой ванной-джакузи.
На участке построен гаражный бокс, который подойдет не только для хранения автомобиля, но и катера. Для гостей обустроено множество парковочных «карманов».
Недвижимость входит в десятку самых дорогих частных домов краевой столицы. Его стоимость составляет 30 млн рублей, или 68,8 тыс. рублей за «жилой квадрат».