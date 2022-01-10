Минимализм формы, но не содержания: во сколько в Барнауле обойдется особняк с собственным пляжем на берегу залива

В краевой столице продается коттедж площадью 436 кв. м на Правобережном тракте, 18-а. По словам автора объявления на «Циан», это живописное место, расположенное на берегу заводи Оби.

В Барнауле продается коттедж в минималистическом стиле, построенный на берегу заводи Оби.

Коттедж построен на участке 12 соток неподалеку от яхт-клуба «Заречье». Его территория благоустроена — здесь есть искусственный пляж и теннисный корт. В поселок ведет асфальтированная дорога.

Дом построен в минималистическом стиле. Для его возведения использовали брус. Для фасада выбрали оттенки белого и серого цветов. В особняке сделан дизайнерский ремонт. Интерьер выполнен в современном стиле.

Витражные панорамные окна выходят на реку. К дому пристроена открытая терраса.

В двухэтажном коттедже помимо спален нашлось место для постирочной, гардеробной, комплекса с домашним кинотеатром, комнаты отдыха с сауной, хамамом и большой ванной-джакузи.

В Барнауле продается коттедж в минималистическом стиле , построенный на берегу заводи Оби. «Циан».

На участке построен гаражный бокс, который подойдет не только для хранения автомобиля, но и катера. Для гостей обустроено множество парковочных «карманов».

Недвижимость входит в десятку самых дорогих частных домов краевой столицы. Его стоимость составляет 30 млн рублей, или 68,8 тыс. рублей за «жилой квадрат».