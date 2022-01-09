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Недвижимость

В Барнауле за 2 млн рублей продается уютный белый дом с рогами и чучелами животных

В краевой столице выставили на продажу одноэтажный дом площадью 53 кв. м. Он построен на участке в три сотки в пер. Колодезном, 53. Его комнаты обставлены чучелами животных, а стены украшают рога.

В Барнауле в пер. Колодезном, 53 за 2 млн рублей продается частный дом с рогами и чучелами.
В Барнауле в пер. Колодезном, 53 за 2 млн рублей продается частный дом с рогами и чучелами.
"Яндекс. Недвижимость".

Одноэтажный дом в деревенском стиле рассчитан на двух хозяев. Его фасад окрашен в белый цвет, а сам он прячется за высоким забором.

В доме три светлые и просторные комнаты, обставленные в лучших традициях советской эпохи. Их стены украшают рога и головы животных, а в одном из помещений — еще и звериная шкура. Именно таким могло бы выглядеть жилье настоящего натуралиста.

В доме проведено газовое отопление. Как отмечает автор объявление на сайте «Яндекс. Недвижимость», рядом живут доброжелательные соседи.

«Рядом с домом располагается лес, где летом вы можете собирать грибы, а в зимнее время кататься на лыжах», — говорится в объявлении.

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