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Недвижимость

Цена ниже рынка: во сколько в Казани оценили «королевский» особняк с богатым убранством и львом на лестнице

В столице Татарстана выставили на продажу современный особняк площадью 245 кв. м с интерьером, отличающимся азиатским шиком и колоритом. Он построен на участке 9 соток в казанском поселке Вознесенское и готов «к комфортной и счастливой жизни».

В Казани продается особняк с богатым убранством и львом у подножия лестницы.
В Казани продается особняк с богатым убранством и львом у подножия лестницы.
"Авито".

По словам автора объявления на «Авито», особняк расположен в тихой части Казани. Его территория огорожена высоким забором с автоматическими коваными воротам и оборудована системой видеонаблюдения.

Фасад здания облицован кирпичом ручной формовки из Бельгии. На участке построен гараж. Территория благоустроена — дорожки выложены тротуарной плиткой из натурального камня, установлена система автополива, высажены зеленые насаждения и рулонный газон.

На первом этаже разместились рабочий кабинет, гостиная, кухня со встроенной техникой, гардеробная, кладовая, санузел и собственная газовая котельная. На втором — три спальни, гардеробная и еще два санузла.

«Для отдыха и восполнения сил имеется банный комплекс с парилкой, дровяной печью и красивой беседкой», — говорится в объявлении.

В Казани продается особняк с богатым убранством и львом у подножия лестницы.
В Казани продается особняк с богатым убранством и львом у подножия лестницы.
«Авито».

Дорогой интерьер наполнен восточным колоритом. С одной стороны в нем проглядываются «пышные» черты ампира с его золотом в отделке, большим количеством деталей и львом у подножия лестницы, с другой — признаки арабского стиля.

Однако главную скрипку здесь играет современный стиль, который нашел отражение как в выборе материалов отделки, так и в подборе мебели. Кстати, все это останется новым владельцам.

Недвижимость оценили в 25,9 млн рублей, или 106,1 тыс. рублей за кв. м. Автор объявления отметил, что предложенная цена выставлена ниже рыночной.

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