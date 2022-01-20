Копить, экономить, откладывать. Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить «однушку» в Москве

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве, нужно получать не меньше 104 тыс. рублей в месяц, заявил Лопатин РИА Новости.
«При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых <…> средний доход на человека должен составлять 104 тыс. рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — уточнил эксперт.
Если доход составляет 104 тыс. рублей в месяц, а кредитная ставка — 0% годовых, то выплачивать ипотеку придется 25 лет.
В 2021 году, чтобы купить «однушку» в Москве, хватило бы зарплаты 84 тыс. рублей. И это при условии, что на погашение кредита направляется до 70% дохода, подчеркнул Егор Лопатин.
Однокомнатная квартира в Москве, сказала РИА Новости главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, стоит 10,5 млн рублей на первичном рынке и 10,4 млн рублей на вторичном. Это цены на январь 2022-го.