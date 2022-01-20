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Недвижимость

Копить, экономить, откладывать. Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить «однушку» в Москве

Сколько должен зарабатывать россиянин, чтобы купить «однушку» в Москве в ипотеку, рассказал аналитик агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» Егор Лопатин. По его словам, в сравнении с 2021 годом эта сумма выросла на десятки тысяч рублей.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com
1
Сколько нужно получать, чтобы купить «однушку» в Москве?

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве, нужно получать не меньше 104 тыс. рублей в месяц, заявил Лопатин РИА Новости.

«При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых <…> средний доход на человека должен составлять 104 тыс. рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — уточнил эксперт.

2
Я получаю 104 тыс. рублей, а ставка — 10% годовых. Сколько лет придется платить ипотеку?

Если доход составляет 104 тыс. рублей в месяц, а кредитная ставка — 0% годовых, то выплачивать ипотеку придется 25 лет.

Ипотека.
Ипотека.
СС0
3
А какой зарплаты хватило бы в 2021-м, чтобы купить «однушку» в Москве?

В 2021 году, чтобы купить «однушку» в Москве, хватило бы зарплаты 84 тыс. рублей. И это при условии, что на погашение кредита направляется до 70% дохода, подчеркнул Егор Лопатин.

4
Сколько стоит «однушка» в Москве?

Однокомнатная квартира в Москве, сказала РИА Новости главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, стоит 10,5 млн рублей на первичном рынке и 10,4 млн рублей на вторичном. Это цены на январь 2022-го.

Деньги, ипотека.
Деньги, ипотека.
СС0.
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