Копить, экономить, откладывать. Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить «однушку» в Москве

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Сколько нужно получать , чтобы купить «однушку» в Москве?

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве, нужно получать не меньше 104 тыс. рублей в месяц, заявил Лопатин РИА Новости.

«При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых <…> средний доход на человека должен составлять 104 тыс. рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — уточнил эксперт.