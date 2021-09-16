16 сентября
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Экономика

Набиуллина заявила о завершении активного распространения ипотеки в России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала РБК, что фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению и программа льготной ипотеки трансформируется.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

Набиуллина отметила, что на приближение к пределу роста ипотеки указывает, например, количество семей со средними доходами, уже обремененных жилищными кредитами.

Она полагает, что общие темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%.

Кстати, в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, банки поставили рекорд по выдачам ипотеки — 4,4 трлн рублей.

«Уровень проникновения ипотеки может быть не очень большой по сравнению со многими странами. Но важно смотреть не просто на количество людей, которые взяли ее, или на долю к ВВП. Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — пояснила глава ЦБ.

Что касается динамики цен на жилье после трансформации программы льготной ипотеки, то ситуация будет отличаться в зависимости от региона.

«Я не думаю, что будет снижение цен, но какая-то стабилизация в некоторых регионах будет. Ситуация в разных регионах и внутри регионов — областные центры, маленькие города — будет очень, очень дифференцирована. Макроэкономический же ажиотаж все-таки уйдет», — полагает Набиуллина.

Ранее российскому рынку ипотеки предсказали замедление динамики и рост ставок. Кроме того, россияне начали массово отказываться от одобренной ипотеки.

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