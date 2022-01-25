Льготное жилье. Почему пенсионные накопления предлагают вкладывать в недвижимость

4 «Достать» пенсионные накопления , чтобы купить жилье , сложно?

Да. В компании «Этажи» отметили, что «достать» пенсионные накопления из инвестиционного оборота фондов сложно. К тому же, вырастет риск, что работа всей системы подорожает, потому что сейчас накопления частично используют для выплат.