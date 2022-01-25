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Недвижимость

Льготное жилье. Почему пенсионные накопления предлагают вкладывать в недвижимость

Риелторы предлагают тратить пенсионные накопления на покупку недвижимости. Как эту инициативу могут реализовать в России и легко ли «достать» выплаты из инвестиционного оборота — в разборе altapress.ru.

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru
1 На что риелторы предлагают тратить пенсионные накопления?

Тратить пенсионные накопления можно на покупку жилья и земельных участков, а также на строительство, считают риелторы компании «Этажи». Соответствующее предложение, пишут «Известия», они направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

2 Под какой процент пенсионные накопления будут возвращать?

Риелторы компании «Этажи» предлагают возвращать пенсионные накопления, потраченные на покупку жилья, по низкой процентной ставке — 4−5% годовых.

Копилка. Деньги.
Копилка. Деньги.
СС0.
3 А зачем покупать недвижимость на пенсионные накопления?

Риелторы уверены: если привлечь пенсионные накопления к покупке недвижимости, то на рынке поддержится спрос и повысится доступность жилья.

4 «Достать» пенсионные накопления, чтобы купить жилье, сложно?

Да. В компании «Этажи» отметили, что «достать» пенсионные накопления из инвестиционного оборота фондов сложно. К тому же, вырастет риск, что работа всей системы подорожает, потому что сейчас накопления частично используют для выплат.

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