Льготное жилье. Почему пенсионные накопления предлагают вкладывать в недвижимость

Тратить пенсионные накопления можно на покупку жилья и земельных участков, а также на строительство, считают риелторы компании «Этажи». Соответствующее предложение, пишут «Известия», они направили премьер-министру Михаилу Мишустину.
Риелторы компании «Этажи» предлагают возвращать пенсионные накопления, потраченные на покупку жилья, по низкой процентной ставке — 4−5% годовых.
Риелторы уверены: если привлечь пенсионные накопления к покупке недвижимости, то на рынке поддержится спрос и повысится доступность жилья.
Да. В компании «Этажи» отметили, что «достать» пенсионные накопления из инвестиционного оборота фондов сложно. К тому же, вырастет риск, что работа всей системы подорожает, потому что сейчас накопления частично используют для выплат.