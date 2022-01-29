29 января -21°C
﻿
Недвижимость

В Барнауле почти за 4 млн рублей продается коттедж с «вольером» для детей и мангалом для взрослых

В историческом центре краевой столицы, на ул. Никитина, 155-а, продается дом площадью 48 кв. м. Коттедж построен из бревен и обшит металлосайдингом благородного серого оттенка. Размер участка под домом — 3,5 сотки. Цена недвижимости — 3,9 млн рублей.

В Барнауле за 3,9 млн рублей продается коттедж с полноценной зоной отдыха для детей и взрослых.
В Барнауле за 3,9 млн рублей продается коттедж с полноценной зоной отдыха для детей и взрослых.
"Авито".

Перед коттеджем оборудована удобная зона отдыха с качелями, батутом, мангалом и декоративным прудом. Сбоку построена площадка с навесом, напоминающая большой манеж. Неподалеку расположился вместительный летний бассейн и баня.

За домом выделен участок для огорода. Там уже высажены крыжовник, жимолость, смородина и красные розы.

«Дом очень теплый», — говорится в тексте объявления на «Авито».

В нем три комнаты, одна из которых совмещена с кухней. В уборной оборудованы теплые полы. В мансарде при желании можно сделать дополнительную большую комнату. По словам автора объявления, высота потолков и ширина помещения позволяют это сделать.

В Барнауле за 3,9 млн рублей продается коттедж с полноценной зоной отдыха для детей и взрослых.
В Барнауле за 3,9 млн рублей продается коттедж с полноценной зоной отдыха для детей и взрослых.
«Авито».

В шаговой доступности школа, магазины и остановка общественного транспорта. А в пяти минутах ходьбы — Покровский кафедральный собор.

«Очень удачное расположение в историческом центре Барнаула. С одной стороны дом не у дороги, а значит — тишина и покой, при этом выход на дорогу есть со своей территории. Можно без пробок доехать в любую сторону», — подчеркивается в тексте объявления.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость