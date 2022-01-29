В Барнауле почти за 4 млн рублей продается коттедж с «вольером» для детей и мангалом для взрослых

Перед коттеджем оборудована удобная зона отдыха с качелями, батутом, мангалом и декоративным прудом. Сбоку построена площадка с навесом, напоминающая большой манеж. Неподалеку расположился вместительный летний бассейн и баня.
За домом выделен участок для огорода. Там уже высажены крыжовник, жимолость, смородина и красные розы.
«Дом очень теплый», — говорится в тексте объявления на «Авито».
В нем три комнаты, одна из которых совмещена с кухней. В уборной оборудованы теплые полы. В мансарде при желании можно сделать дополнительную большую комнату. По словам автора объявления, высота потолков и ширина помещения позволяют это сделать.
В шаговой доступности школа, магазины и остановка общественного транспорта. А в пяти минутах ходьбы — Покровский кафедральный собор.
«Очень удачное расположение в историческом центре Барнаула. С одной стороны дом не у дороги, а значит — тишина и покой, при этом выход на дорогу есть со своей территории. Можно без пробок доехать в любую сторону», — подчеркивается в тексте объявления.