В Барнауле почти за 4 млн рублей продается коттедж с «вольером» для детей и мангалом для взрослых

В историческом центре краевой столицы, на ул. Никитина, 155-а, продается дом площадью 48 кв. м. Коттедж построен из бревен и обшит металлосайдингом благородного серого оттенка. Размер участка под домом — 3,5 сотки. Цена недвижимости — 3,9 млн рублей.

В Барнауле за 3,9 млн рублей продается коттедж с полноценной зоной отдыха для детей и взрослых.

Перед коттеджем оборудована удобная зона отдыха с качелями, батутом, мангалом и декоративным прудом. Сбоку построена площадка с навесом, напоминающая большой манеж. Неподалеку расположился вместительный летний бассейн и баня.

За домом выделен участок для огорода. Там уже высажены крыжовник, жимолость, смородина и красные розы.

«Дом очень теплый», — говорится в тексте объявления на «Авито».

В нем три комнаты, одна из которых совмещена с кухней. В уборной оборудованы теплые полы. В мансарде при желании можно сделать дополнительную большую комнату. По словам автора объявления, высота потолков и ширина помещения позволяют это сделать.

В Барнауле за 3,9 млн рублей продается коттедж с полноценной зоной отдыха для детей и взрослых. «Авито».

В шаговой доступности школа, магазины и остановка общественного транспорта. А в пяти минутах ходьбы — Покровский кафедральный собор.