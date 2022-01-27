В тихом и живописном районе Барнаула за 12 млн рублей продается дом с «привидением»

В объявлении на «Циан» сказано, что двухэтажный коттедж можно достроить до третьего уровня. Но и без него дом довольно вместительный. На площади 200 кв. м разместились большой холл, четыре комнаты, кухня, кладовая, санузел.
Интерьер коттеджа сложно отнести к единому стилю. Он функциональный, но не отличается цельностью. Одна из особенностей обстановки — «звериные» элементы в виде шкур животных и их имитаций, а также принтов на отдельных деталях интерьера.
В коттедж проведены все необходимые коммуникации, помимо центрального водоснабжения есть скважина.
К дому пристроен гараж со смотровой ямой и верстаком, рассчитанный на два автомобиля. У его ворот установлен арт-объект в виде фигуры в черных одеяниях. С одной стороны такое «украшение» походит на привидение, с другой — на Назгула. Это персонаж романа-эпопеи ДЖ. Р. Р. Толкина, один из девяти владык из расы людей, приобщенных Кольцом Всевластия и ставших слугами Саурона.
Кроме гаража на участке установлены четыре теплицы, одна из которых приспособлена для выращивания винограда.
«На участке посажены малина, смородина (красная, белая, черная), крыжовник, виктория, земляника, ежевика, ирга», — пишет автор объявления.
На придомовой территории также построена беседка с мангальной зоной, отапливаемый курятник с загоном, два больших вольера для собак.
«Дом делали добросовестно, в нем очень тепло даже в самые лютые морозы. В шаговой доступности: магазины, школа, садик, остановка общественного транспорта», — отмечается в тексте.