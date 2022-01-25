Дорогая классика: во сколько в Барнауле оценили элитную «четырешку» с итальянской мозаикой и витражами

В краевой столице на продажу выставили четырехкомнатную квартиру площадью 167,5 кв. м. Она находится в 10-этажном доме на ул. Шумакова, 16. По словам автора объявления на «Циан», «шикарную» квартиру готовы продать или обменять на коммерческую недвижимость.

В Барнауле на ул. Шумакова, 16 продается дорогая квартира с итальянской мозаикой и витражами.

В тексте объявления также сказано, что интерьер в «четырешке» был выполнен по проекту, разработанному дизайнером. Судя по фотографиям, это он остановил свой выбор на классическом стиле.

Для отделки помещений были использованы натуральные материалы, в том числе массив дерева и камень.

Для обстановки владельцы квартиры выбрали итальянскую мебель. Пол холла украшает мозаика, родом из той же страны, а потолок и ниши в ряде помещений декорированы витражами.

«В подарок прилагается гараж кооперативный на две машины», — сказано в тексте объявления.

Элитная недвижимость оценили в 26 млн рублей, или 155,2 тыс. за «жилой квадрат». Владелец квартиры не исключает торг и обмен на коммерческую недвижимость.