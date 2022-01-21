Приземление «летуна». В Барнауле продают офисное здание, где раньше «зажигал» скандально известный клуб «Пилот»

Объявление о продаже коммерческой недвижимости с необычной историей опубликовано на сайте « Авито ». Речь идет об офисном здании на ул. Пролетарская, 76. Ранее в нем размещался популярный в краевой столице ночной клуб «Пилот».

В Барнауле на ул. Пролетарская, 76 за 195,1 млн рублей продается офисное здание "Пилот".

Клуб с «летным» названием

Ночной клуб «Пилот» появился в Барнауле в 90-х годах. Он считался одним из самых популярных увеселительных заведений города. Попасть туда было непросто. Как вспоминают барнаульцы, по вечерам у его дверей собирались большие очереди желающих провести ночь в брендовом для города месте.

Со временем клуб открыл летнюю резиденцию на пляже «Водный мир». Вечеринки, которые там проводились, стали для горожан притчей во языцех.

Кроме того, «Пилот» проводил музыкальные мероприятия в Горном Алтае.

«Наркотический» скандал

Закат клуба начался в 2004 году. Константин Антохов — на тот момент начальник управления Госнаркоконтроля по Алтайскому краю — 15 июня заявил на пресс-конференции, что на турбазе «Берель» задержана «преступная группировка, участники которой организовывали дискотеки, на которых сами продавали наркотики».

В Барнауле на ул. Пролетарская , 76 за 195,1 млн рублей продается офисное здание «Пилот». «Авито».

Одним из организаторов фестиваля электронной музыки «Рейв на чистой воде» назывался клуб «Пилот». В ответ на обвинения руководство «Пилота» организовало пресс-конференцию, где опровергло информацию, что клуб причастен к распространению наркотиков. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

В Барнауле на ул. Пролетарская , 76 за 195,1 млн рублей продается офисное здание «Пилот». «Авито».

Постепенно волна славы ночного клуба постепенно сошла на нет. В 2008 году он прекратил свое существование.

Сбившееся «второе» дыхание

На месте «Пилота» открылся другой клуб — MaZayka. А в 2011-м у заведения появился новый хозяин. Владелец решил вернуть прежние название и славу. На открытие обновленной версии «Пилота» тогда приехал модный московский DJ Favorite.

Владимир Токмаков. Владимир Токмаков , facebook.com

«Перезагрузка» не помогла. Клуб закрылся, но оставил после себя яркие фотоотчеты с вечеринок и упоминания в разных источниках. Например, о нем говорится в постмодернистском романе известного алтайского писателя Владимира Токмакова «Детдом для престарелых убийц».

Офисная судьба

Сейчас восьмиэтажное здание на ул. Пролетарская, 76 стоит в общем ряду с другими барнаульскими офисными строениями. В сервисе 2ГИС указаны 13 организаций, разместившихся в нем. Среди них: компания «Прокс», клуб универсальных единоборств «Альфа», турфирма «Министерство отпуска», агрохолдинг «Солтон» и т. д.

В Барнауле на ул. Пролетарская , 76 за 195,1 млн рублей продается офисное здание «Пилот». «Авито».

Владелец коммерческой недвижимости площадью 4,2 тыс. кв м решил продать здание с неплохим пулом арендаторов за 195,1 млн рублей, или 46,7 тыс. рублей за кв. м.

«Продам отдельно стоящее здание с арендаторами», — отмечается в объявлении.

В Барнауле на ул. Пролетарская , 76 за 195,1 млн рублей продается офисное здание «Пилот». «Авито».

В тексте также сказано, что кирпичное строение стоит на участке размером 2,5 кв. м, который как и здание оформлены в собственность. Он уточняет, что сданы все имеющиеся площади — офисы снимают 25 арендаторов.

Вложения недвижимость не требует. Судя по множеству фотографий, выставленных на «Авито», внутри объект выглядит весьма ухоженным.