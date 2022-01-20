В Барнауле сдается офис с печкой-«буржуйкой», старинной мебелью и звериной шкурой на стене

Объявление об аренде офисного помещения в пер. Ядринцева, 115 на днях появилось на сайте « Авито ». Площадь коммерческой недвижимости составляет 38 кв. м. Размер ежемесячной платы — 15 тыс. рублей.

В Барнауле за 15 тыс. рублей в месяц сдается в аренду офис с печкой-"буржуйкой".

Автор объявления оказался скуп на детали. О помещении известно лишь, что оно находится на красной линии, на втором этаже двухэтажного здания. Сюда ведет довольно крутая лестница. Сейчас помещение целиком обшито деревянной вагонкой. Офис заставлен мебелью, часть которой может носить статус «старинной».

Кроме того, в офисе установлена так называемая печка-«буржуйка» с трубой, выведенной за его пределы.

А стены с деревянной отделкой украшает звериная шкура и декоративное оружие — пистоны и мечи.

О прежних арендаторах ничего не известно. Судя по сведениям в 2 ГИС, в доме, где сдается помещение, сегодня работает две фирмы: Alexxx Auto и Барнаульская юридическая компания.