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Недвижимость

Кусочек Италии в «скорлупе» 50-х. Во сколько в Барнауле оценили «трешку» в доме рядом с будущей стройкой

Вторичный рынок жилой недвижимости краевой столицы пополнился свежим предложением. Речь идет о квартире в двухэтажном доме 1957 года постройки на ул. Северо-Западная, 28. Площадь «трешки» 66 кв. м. Во дворе здания, где она находится, разместился детский сад, а сбоку — земельный участок, на котором планируется возведение 18-этажной высотки.

В Барнауле на продажу выставили трехкомнатную квартиру рядом с будущей стройкой.
В Барнауле на продажу выставили трехкомнатную квартиру рядом с будущей стройкой.
"Циан".

Несмотря на внушительный возраст двухэтажного жилого здания и его «потрепанный» вид, сама квартира выглядит впечатляюще. По словам автора объявления на «Циан», в ней сделан капитальный ремонт: заменена проводка, водопровод, канализация и система отопления.

В тексте также сказано, что владелец не поскупился на внутреннюю отделку. В каждой комнате натянуты потолки, стены оклеены итальянскими обоями, полы выстланы качественным линолеумом и коврами.

Вкупе с мебелью интерьер приобрел романтические черты итальянского стиля. На общем фоне выделяется кухня. В ее оформлении прослеживаются яркие нотки современного «техно».

Территория дома огорожена. Здесь найдется место для автомобиля нового владельца. Буквально в 10−15 метрах находится детский сад. В шаговой доступности четыре школы и еще пять дошкольных учреждений. Неподалеку разместились магазины и остановка общественного транспорта.

В Барнауле на продажу выставили трехкомнатную квартиру рядом с будущей стройкой.
В Барнауле на продажу выставили трехкомнатную квартиру рядом с будущей стройкой.
«Циан».

Слева от дома, на ул. Северо-Западная, 48-а, раньше стояла общественная баня. Сейчас здесь пусто — здание снесли, а на его месте решили построить 18-этажный жилой дом с подземным паркингом.

Это будет первая подобная высотка в районе пересечения пр. Ленина и ул. Северо-Западная.

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