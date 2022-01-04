В Барнауле почти за 13 млн рублей продается особняк-«гигант» с тремя отдельными входами и большим гаражом

Коттедж площадью 650 кв. м накануне выставили на сайте « Циан ». В доме только один этаж жилой, остальные три требуют отделки. По словам автора объявления, в нем оборудованы три отдельных входа, ведущие практически на все этажи. Недвижимость оценили в 12,9 млн рублей, или 19,9 тыс. за кв. м.

В Барнауле на ул. Ясная почти за 13 млн рублей продается коттедж площадью 650 кв. м.

Особняк построен на участке в 11 соток в спальном районе Барнаула на ул. Ясная (неподалеку от микрорайона новостроек).

Он возведен их кирпича и отличается хорошей теплоизоляцией. Третий этаж подготовлен для проживания. На остальных новым владельцам придется заняться отделкой.

В Барнауле на ул. Ясная почти за 13 млн рублей продается коттедж площадью 650 кв. м. «Циан».

По словам автора объявления, дом стоит на капитальном монолитном фундаменте. В него ведут три отдельных входа.

К коттеджу подведены все необходимые центральные коммуникации. В нем есть подвал с высокими потолками и окнами. На участке построен гараж площадью 70 кв. м.