В Барнауле почти за 13 млн рублей продается особняк-«гигант» с тремя отдельными входами и большим гаражом

Особняк построен на участке в 11 соток в спальном районе Барнаула на ул. Ясная (неподалеку от микрорайона новостроек).
Он возведен их кирпича и отличается хорошей теплоизоляцией. Третий этаж подготовлен для проживания. На остальных новым владельцам придется заняться отделкой.
По словам автора объявления, дом стоит на капитальном монолитном фундаменте. В него ведут три отдельных входа.
К коттеджу подведены все необходимые центральные коммуникации. В нем есть подвал с высокими потолками и окнами. На участке построен гараж площадью 70 кв. м.