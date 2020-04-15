В Барнауле почти за 200 млн рублей продают новый торговый центр

В Барнауле на продажу выставили торговый центр на ул. Балтийской в районе пересечения с Сиреневой. Риэлтор просит за объект 199 млн рублей, говорится в объявлении на Avito.

Четырехэтажный центр площадью более 3,5 тысяч квадратов заполнен арендаторами. В здании работает «Магнит» и «Магнит Косметик», магазин «Крюгер Хаус», «Термосфера», офисы различных компаний и салоны красоты. На цокольном этаже — магазин детских товаров, одежды, шахматная и танцевальная школы.

Торговый центр на ул. Балтийская , 92. avito.ru

Отмечается, что уже согласован эскизные проект строительства второй очереди торгового центра, а летом 2020 года будет заасфальтирована и благоустроена улица Сиреневая.

Также продается помещение магазина «Спортмастер» на пр. Красноармейском, 131. В объявлении указана цена — 83 млн рублей.

Ранее altapress.ru писал, что на продажу выставили ТЦ «Бум» и вновь продают ТЦ «Малина».